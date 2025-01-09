Bayburt'ta 2025 İl İstihdam Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Bayburt Vali Yardımcısı Coşkun başkanlığında 2025 yılının ilk İl İstihdam Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda, istihdamın artırılmasına yönelik alınan kararlar ve bu sene uygulanacak çalışmalar değerlendirildi.
Bayburt Vali Yardımcısı Coşkun başkanlığında 2025 yılının ilk İl İstihdam Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Bayburt'un istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, Bayburt'ta istihdamın artırılmasına yönelik geçen sene alınan kararlar ve bu sene hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar değerlendirilerek, görüş alışverişinde bulunuldu. Kentin iş gücü ihtiyacına yönelik alınan kararların ele alındığı 2025 yılının ilk İl İstihdam Kurulu Toplantısı'nda, istihdamın sürdürülebilir olmasını sağlayacak adımlar konuşuldu. İlgili kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının katıldığı toplantı, önerilerin alınmasıyla, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasıyla son buldu. - BAYBURT