Bayburt-Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisinde Geri Dönüşüm ve Enerji Üretimi

Bayburt-Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisinde, evlerden çıkan çöplerin ayrıştırılması ve geri dönüşümü sağlanarak ekonomiye katkı sağlanıyor. Tesis, metan gazı üreterek enerji üretimine de katkıda bulunuyor. Ayrıca, tesisin faaliyete geçmesiyle istihdam da artmış durumda.

Bayburt- Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Katı Atık Ayrıştırma Tesisinde, evlerden çıkan çöp niteliğindeki çeşitli ambalaj ve atıklar belirli metotlar kullanılarak, belli kriterlere göre titizlikle ayrıştırılıyor. Çöplerin toplandığı alanda Mekanik Ayrıştırma Tesisi aracılığıyla metan gazı yakılıp dönüştürülerek, ilgili firmalar aracılığıyla gerekli yerlere ulaştırılıyor. Bununla birlikte Mekanik Ayrıştırma Tesisinde, günlük ortalama 150-200 ton arası geri dönüşüm, sıfır atığa dönüştürülerek, ekonomiye de kazandırılıyor.

Enerji üreten tesis hem istihdama, hem de ekonomiye katkı sağlıyor

Yaklaşık 7 ay önce Mekanik Katı Ayrıştırma Tesisinin faaliyete geçtiğini belirten Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 20 kişinin çalıştığı tesiste istihdamada katkı sağlandığını belirterek, "Şu an Bayburt Belediyesi ve Gümüşhane Belediyesinin BAYGÜKAP adı altında ortak bir projesi var. Bayburt, Gümüşhane İlleri Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisimiz var. Bu tesiste 2 ilin çöpleri toplanarak önce bunlar ayrıştırılmak üzere çöp sahasına götürülüyor. Bu çöp sahasında çöpler fermente edilerek gerekli olan metan gazı elde edilip, bu da toplanarak yakılmak suretiyle enerjiye dönüştürülüyordu. Şimdi yeni bir sistemle sıfır atık uygulamasına geçtik. BAYGÜKAP'ın katı atık çalışmasını en iyi ince detayına kadar düşündük ve ayrıştırma yoluyla Mekanik Ayrıştırma Tesisini de kurduk. Çalışmalara 2022 yılının Haziran ayında başlamıştık, 1 ocak 2023 tarihinden itibaren işletmeye aldık. Burada günlük yaklaşık 150-200 ton arası geri dönüşüm, sıfır atığa dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmış oluyor. Bununla birlikte burada yaklaşık 20 kişiye yakın insanda istihdam ediliyor" dedi. - BAYBURT