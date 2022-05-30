Bayat ekmekler çöpe gitmiyor: 30 noktaya bayat ekmek toplama kutusu yerleştirildi - Haberler

Bayat ekmekler çöpe gitmiyor: 30 noktaya bayat ekmek toplama kutusu yerleştirildi

SAMSUN Samsun'da bayat ekmeklerin çöpe gitmesini önlemek ve geri dönüştürülmesini sağlamak amacıyla 30 noktaya bayat ekmek toplama kutusu yerleştirildi.

İlkadım Belediyesi, çöpe giden ekmeklerin ekonomik değer olarak geri dönüştürülmesi adına çeşitli noktalara bayat ekmek kutusu koydu. Proje kapsamında vatandaşların evde tüketemedikleri ekmeklerin toplanması amaçlandı. İlkadım halkının artan ilgi ve talebi sonrası 30'uncu bayat ekmek toplama kutusu Baruthane Mahallesi'ne konuldu.

120 cm yüksekliğinde ve yaklaşık 78 kilo bayat ekmeği içinde barındıracak olan ünite ile biriken ekmekler İlkadım Belediyesi personellerince iki günde bir toplanıyor. Burada işlenen bayat ekmekler besi ve sokak hayvanları için yem ve mama olarak kullanılıyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından bayat ekmek kutuları yerinde incelendi.

"Ülkemizde 6 milyon ekmek çöpe atılıyor"

İlçeye yerleştirilen kutularda biriken ekmeklerin toplanması ile fazla ekmeklerin israfı ve çöpe gitmesinin engelleneceğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Ekmek israfıyla ilgili duyarlılık oluşturarak vatandaşlarımızı bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizde günde 6 milyon ekmeğin çöpe atıldığını üzülerek ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızdan istediğimiz bayat ekmekleri bu kutulara atmaları. Böylece milli ekonomiye katkı da sağlamış olacağız. Kutularımıza kilit koymuyoruz. Böylece ihtiyacı olan ve isteyen vatandaşlarımız da kutudan ekmek alabilecek. Bu kutuların bir diğer önemi ise vatandaşlarımızın sokak hayvanlarının beslenmesi için sokağa ya da çöp kenarlarına bıraktıkları bayat ekmeklerden oluşan çevre kirliliğinin de önüne geçileceğiz. İlçemizde şimdiye kadar toplam 30 noktaya yerleştirdik. İlerleyen günlerde sayısının artıracağımız kutular sayesinde konteyner kenarına bırakılan ekmeklerde tek bir yerde toplanacak ve görüntü kirliliği de önlenmiş olacağız" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi