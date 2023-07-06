Batman Ziraat Odası Başkanı Anız Yangınlarına Karşı Uyarıda Bulundu

Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, anız yangınlarına karşı uyarıda bulundu.

Aydiş, hasat sezonun geldiğini ve birçok ekili alanda yangın çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Anız yangını toprağa, canlılara ve insan yaşamına zarar veriyor. Bu yıl Batman'da hububat ekili alanlar da yandı. Biçerdöverlerin ekini aşağıdan biçmesi nedeniyle ortaya çıkan kıvılcımın neden olduğu yangınlar meydana geldi. Diğer taraftan bilinçsiz bir şekilde atılan sigara izmariti nedeniyle yangınlar çıktı. Sebebi ne olursa olsun, yangınlar konusunda daha dikkatli davranmalıyız. Vatandaşlarımızdan bu hususta daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz."