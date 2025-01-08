Üye Girişi
Haberler
Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı

Kerimcan Durmaz tutuklandı
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke
Hamas'tan Trump'ın 'Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak' tehdidine jet yanıt

Trump'ın dünyayı tedirgin eden tehdidine Hamas'tan jet yanıt

Batman Sason'da 5 Bin 300 Fidan Dikimi ile Kırsal Yaşama Destek

Batman Sason'da 5 Bin 300 Fidan Dikimi ile Kırsal Yaşama Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Projesi kapsamında Batman'ın Sason ilçesinde 5 bin 300 adet fıstık ve badem fidanı dikildi. Proje ile kırsal yaşam desteklenerek vatandaşlara ek gelir sağlanması hedefleniyor.

Batman'ın Sason ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman köylülerine ek gelir sağlamak, kırsal yaşamı desteklemek amacıyla Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Projesi çerçevesinde 5 bin 300 adet fıstık ve badem fidanı dikildi.

Sason ilçesine bağlı Kelhasan köyü sınırlarında yer alan 163 dekarlık alanda uygulanan proje tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yürütülen çalışmalarda ilk olarak, 2 buçuk kilometre uzunluğunda bir servis yolu inşa edilerek ulaşım açıldı. 19 buçuk kilometre uzunluğunda makineli boru teraslar yapıldı, 1,9 kilometre uzunluğunda tel çit ile güvenlik önlemleri alındı. Ziyaretçilere bilgi vermek amacıyla tanıtıcı ve uyarı tabelalar monte edildi. Yapılan çalışmalarda 4 bin 500'ü Antep fıstığı olmak üzere toplam 5 bin 300 fidan dikimi yapılarak köyde yaşan vatandaşlara ek gelir kapısı açıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Cem Yılmaz, kırık lamba çıkışı için özür diledi
img

"Savcı ceza vermezsen Allah belanı versin"
img

Trump'ın açık açık istediği ülkeden gelen yanıt işleri kızıştıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

Fahiş fiyatlarla mücadele için kurulan market zincirinde büyük vurgun
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı
Tuğçe Tayfur'un Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj attığı iddia edildi

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
Ambulanslarda yeni dönem! Rengi ve ismi sil baştan değişti

Ambulanslarda yeni dönem! Rengi de ismi de değişti

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti? Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Meriç Keskin ve Kemal Varhan ayrıldı mı? Meriç Keskin kimdir? Meriç Keskin kaç yaşında, nereli? Sadettin Saran yasa dışı bahis olayı nedir? Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman? Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülermak halka arz ne zaman? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat talep toplamaya başladı mı? Gülermak kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kerimcan Durmaz serbest bırakıldı mı? Kerimcan Durmaz'ın suçu ne, neden tutuklandı? Memur ve emekli refah payı alacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.