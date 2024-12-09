Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit oldu

Isparta'da askeri helikopter düştü: 5 askerimiz şehit

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! En büyük terör yuvalarından biri temizlendi

 Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor

Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi

51 yıl sonra ilk kez çekilen fotoğraf Orta Doğu'yu iyice karıştırdı

Batman Kuyumcularından Sahte Altın Uyarısı

Batman Kuyumcularından Sahte Altın Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da kuyumcular, vatandaşları güvenilir kuyumculardan altın almaları ve sahte altın konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Altının güvenilirliğini sağlamak için garanti kartı alınması öneriliyor.

Batman'da kuyumcular, yatırım ve ziynet eşyası olarak tercih edilen altının güvenilir kuyumculardan alınmasının büyük önem taşıdığını belirterek sahte altın konusunda uyarıda bulundu.

Altının, değeri düşmeyen bir yatırım aracı olduğunu belirten kuyumcu Celal Uğurlu, vatandaşların altını genellikle ileriye yönelik yatırım amaçlı aldığını, çocuklarını evlendirmek, ev, arsa veya tarla almak gibi nedenlerle tercih edildiğini söyledi. Altında damga ve işaret bulunuyorsa sıkıntı sorun olmadığını belirten Uğurlu, "Ancak bu işaretler yoksa nerede yapıldığı belli olmadığı için alınmamalı. Çeyrek altın ve cumhuriyet altınlarında ise patent bulunmadığından güvenilir kuyumculardan alınması çok önemli" dedi.

Memduh Obut ise altının güvenilirliğini sağlamak için garanti kartı alınmasını önerdi. Obut, "Altın alırken mutlaka tanıdık kuyumculardan alınmalı. Ayrıca altıncıda bulunan kart, bir nevi garanti belgesi gibidir. Biz de çalıştığımız firmalardan garantili bir şekilde altın alıyoruz" diye konuştu.

Batmanlı kuyumcular, vatandaşları sahte altın ve dolandırıcılığa karşı uyararak, dikkatli alışveriş yapılması gerektiğini hatırlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Bu yapılanın tarihte eşi benzeri yok
img

Şam yolunda tarihi görüntüler! Suriyeliler yola çıktı, araç kuyruğunun sonu görülmedi
img

Deli Hikmet'in Suriye yorumları yeniden gündemde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu? Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı mı? SON DAKİKA Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü? Isparta helikopter kazasında ölen veya yaralanan var mı? Son durum nedir? ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Asgari ücret 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2025'te kaç TL olacak? CANLI ALTIN KURU | 9 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Rize Valisi kim? İhsan Selim Baydaş kimdir, kaç yaşında ve nerelerde görev yaptı? Çağdaş Cam halka arz! Çağdaş cam ne zaman halka arz olacak? Çağdaş cam halka arz kaç lot verir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 9 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AFAD 1000 PERSONEL ALIMI! AFAD personel alım başvuruları başladı mı? AFAD personel alımı başvuru ekranı! MasterChef Emre kimdir, elendi mi? MasterChef Emre Ün kaç yaşında?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.