Batman kuyumcular çarşısında hareketlik başladı - Haberler

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Batman kuyumcular çarşısında hareketlik başladı

İhlas Haber Ajansı - Abdulaziz Karataş - Ekonomi
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Batman kuyumcular çarşısında hareketlik başladı Son zamanlarda hızla yükselen altın kurunu gören Batmanlı vatandaşlar, yatırım amaçlı aldıkları altınlarını bozmaya devam ediyorlar.

Batman kuyumcular çarşısında hareketlik başladı

BATMAN - Son zamanlarda hızla yükselen altın kurunu gören Batmanlı vatandaşlar, yatırım amaçlı aldıkları altınlarını bozmaya devam ediyorlar.

Batmanda kuyumcu esnafı olan Eren Çoban, son zamanlarda altının hızla yükseldiğini kısa bir süre içerisinde 850 TL olan altının 1030 TL'ye çıktığına dikkat çekti. Bu durumun vatandaşları altın bozmaya yönlendirdiğini belirten Çoban, "Açıkçası şu anda ihtiyacı olmadığı halde bozmak zorunda kalıyorlar. Mecbur kalıyorlar. Borcu olanlar var. Almak zorunda kalıyorlar. Yüksek fiyatlardan almak zorunda kalıyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Bu kadar yükseldi ama daha da yükselmeyeceği anlamına gelmez. Daha da yükselebilir. Daha da yüksek rakamları görebiliriz. Yani yatırım tavsiyesi olarak vermeyelim ama bu sene içeresinde 1250 1300 seviyelerini de test etmesi normaldir. 1300 seviyesini de görebilir. Ama milletimiz bunu yatırım tavsiyesi olarak algılamasın. Bunu siyasi ve ekonomik hareketler belirleyecek" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Ekonomi

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