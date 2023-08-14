Batman İŞKUR'dan Son İki Ayda 122 Engelli İstihdam Edildi

Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) son iki ayda 122 engellinin istihdam edildiğini açıkladı. İŞKUR İl Müdürü Hasan Küsin, engelli vatandaşların işe yerleştirilmesi ve bireysel danışmanlık konusunda başarılı olduklarını belirtti.

Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ( İşkur ) son iki ayda 122 engellinin istihdam edildiği bildirdi.

Batman İşkur'dan yapılan açıklamada, 2023 yılının ilk 6 ayında 15 engelli İŞKUR aracılığı ile istihdam edilirken, yapılan çalışmalar neticesinde son iki ayda 122 istihdamla birlikte toplam 137 engellinin iş sahibi olduğunu kaydedildi.

İŞKUR İl Müdürü Hasan Küsin, iş arayan engelli vatandaşlar ile engelli açığı olan işverenlerin buluşturularak özel sektörde engelli istihdamının gerçekleştirildiğini aktardı.

Her hafta düzenledikleri engelli mülakat günlerinde iş arayan engelli vatandaşları işverenle buluşturduklarını kaydeden Küsin, şunları kaydetti:

"Pozitif ayrımcılık statüsüne tabi olan engelli vatandaşlarımızın işe yerleştirilmesinde, engelli koçlarımızın özel çalışması, işverenlerimizin de bu konuda duyarlı davranması sonucunda 2 ay gibi kısa bir sürede engelli istihdamında Türkiye sıralamasında 71. sıradan 1. sıraya yükseldik."

İşe yerleştirmenin yanında engelli bireysel danışmanlığında da 800'ün üzerinde engelli ile bireysel görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Küsin, "Engelli danışmanlığı konusunda da ilk sıralara yerleşmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.