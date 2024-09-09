Batman'ın Gercüş ilçesinde sumak hasadı başladı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Çukur Yurt köyünde sumak hasadı başladı.

Gercüş ilçesine bağlı Çukur Yurt köyünde yetişen sofraların vazgeçilmez baharatlarından sumak, köylüler için ek gelir kaynağı oluşturuyor. Köylülerin topladığı sumak, eve getirildikten sonra işlenip tüketicilere sunuluyor.

Sumak hasadı yapan Emine Çelik, "Şu an gördüğünüz gibi sumak topluyoruz. Topladıktan sonra yapraklarından ayırıyoruz. Daha sonra da bir bezin üstüne bırakıp güneşe bırakıyoruz. Birkaç günden sonra kuruyor ve taneler haline getirip satıyoruz. Kilosunu ortalama 230 TL ye satıyoruz. Sumak tamamen organiktir, hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Tamamen organik olduğu için ilaç niyetinde kullanan bile var, çoğu hastalığa şifadır. Soğan dolma, sarma gibi yemeklere lezzet katıyor ve renk verip yemeği güzelleştiriyor" dedi.

"Hayalimde kooperatif kurmak var"

Çelik, hayalinin ilçe merkezinde bir kooperatif kurup yerli ve doğal ürünleri tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyleyerek, "Bölgemiz bu kooperatif sayesinde kalkınabilir" dedi. - BATMAN