Batman Gercüş'te Fıstık Hasadı Başladı

Gercüş ilçesinde çiftçiler, yıl boyunca emek verdikleri fıstık ağaçlarının hasadına başladı. Yeni kurulan tesis sayesinde fıstıklar kolaylıkla ayıklanırken, bu yıl verim düşüklüğü nedeniyle fiyatların artacağı belirtiliyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçilerin gözde ürünü haline gelen fıstık hasadı başladı.

Tarlalarını fıstık bahçelerine dönüştüren Gercüş ilçe merkezi ve köylerindeki çiftçiler, yıl boyunca yoğun çaba harcadıkları fıstık ağaçlarının hasadını yapıyor. Fıstık üreticileri sabahın erken saatlerinde bahçelere giderek fıstıkları topladıktan sonra fıstık tesisine getirip ayıklıyorlar. İlçede yeni kurulan makine sayesinde fıstık üreticileri de rahata kavuştu. Yeni kurulan fıstık tesisinde fıstıklar kabuklarından ayrılarak ayıklanıyor.

Fıstık hasadına başladıklarını dile getiren Edip Turgut, "Gercüş ilçesinde 9. ayda fıstık hasadına başlanıyor. Genelde sabahın erken saatlerinde fıstık bahçelerine gidip fıstıklarımızı topluyor, daha sonrada yeni açılan tesiste fıstıklarımızı makineden geçiriyoruz. Bu tesiste fıstıklar kabuklarından ayrılıyor ve daha sonra eve götürüp yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra dama serip kurumaya bırakıyoruz. Kurumanın ardından ayıklamaya başlıyoruz. Ayıkladıktan sonrada toptan satışa sunuyoruz. Eskiden fıstık kabuklarını soyan bir tesisimiz yoktu, bu da işlerimiz çok zorlaştırıyordu. Şu an ise rahata kavuştuk diyebiliriz. Bu sene yağışların az olması sebebiyle fıstıkta verim düştü. Bundan dolayı fıstıkta fiyat artışı oldu. Bu sene fıstığın kilogram fiyatı 600 lira civarında satışa sunacağız" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
