Batman ekonomi haberleri: Sason'da arıcılara 42 ton şeker desteği Ekonomi Haberleri Edinilen Batman gelişmesine göre Batman'ın Sason ilçesinde arı besiciliği yapan 261 bal üreticisine 42 ton 250 kilogram toz şeker yardımı yapıldı. Batman'ın Sason ilçesinde arı besiciliği yapan 261 bal üreticisine 42 ton 250 kilogram toz şeker yardımı yapıldı. Sason kaymakamlığı tarafından dağıtılan toz şeker, arıcılıkta faaliyet gösteren 261 üreticiye, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü koordinatörlüğünde 845 çuval toplam 42 ton 250 kilogram şeker, üreticilere teslim edildi. Dağıtılan toz şekerin yüklerini hafiflettiğini belirten arı besicileri, Kaymakam Murat Mete'ye teşekkür etti. - BATMAN İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Hisarcık Batman Sason Ekonomi Haberler

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