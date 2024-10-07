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Batman'dan Diyarbakır'a Giden Sürücünün Lastiğine 17 Vida Saplandı

Batman'dan Diyarbakır'a Giden Sürücünün Lastiğine 17 Vida Saplandı
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Batman'dan Diyarbakır'a giden Kenan Burul'un otomobil lastiğine toplam 17 vida saplandı. Oto lastikçiler, bölgedeki diğer araçlarda da benzer durumların gözlemlendiğini belirtti.

Batman'dan Diyarbakır'a giden sürücünün otomobilinin tekerine 17 vida saplandı.

Batman'dan Diyarbakır'a şahsi otomobili ile giden Kenan Burul, kent çıkışına geldiğinde otomobil ekranında lastiğin hava eksik uyarısı vermesi üzerine aracını yol kenarına çekerek kontrol etti.

Araç lastiklerini kontrol eden Burul, tekerlere çok sayıda vidanın saplandığını gördü. Burul, otomobilini getirdiği oto lastikçide başka araçlarda aynı durumun yaşandığını öğrendi.

Kenan Burul, İHA muhabirine, aracının lastiğine 34 değil, daha az vida girdiğini söyledi. Bu durumun düşmanının da başına gelmesini istemediğini dile getiren Burul, "Batman'dan Diyarbakır'a gidiyordum ancak araç lastiğimin havasının indiğini gördüm. Hava vurarak sanayiye geldim. Sağ lastiğe 12, sol lastiğe ise 5 olmak üzere toplam 17 vida girdiğini gördüm" dedi.

Oto lastik tamircisi Selman Büyük ise, güne yeni bir vaka ile başladıklarını ifade ederek, "Araç lastiklerinde sayısız vidalarla karşılaştık. Belli ki bilerek yapılmış. Müşterilerimizin çoğu bu durumdan şikayetçi. Her lastikte 7-8, bazılarında 20 civarı vida saplanmış durumda. Lastikçi arkadaşlarımız Whatsapp gruplarında da paylaşmış, hepimiz şoktayız" şeklinde konuştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Diyarbakır Otomobil 3-sayfa Ekonomi Batman Yaşam

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