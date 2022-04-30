Batman'da yüksek dağlarda yetişen pancar, köylülerin geçim kaynağı oldu

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle birlikte 3 bin rakım yükseklikteki Mereto ve Zoveser Dağlarında doğal olarak yetişen pancar, köylerde yaşayan yüzlerce aileye geçim kaynağı oluyor.

Sason ilçesinde ilkbaharda havaların ısınmasıyla birlikte yüksek rakımlı dağlarda karların ermesiyle boy veren pancarı koparan kırsalda yaşayan vatandaşlar, pancarı ilçe merkezinde satarak geçimlerini sağlıyor.

İlçeden yaklaşık 20 kilo metre uzaklıkta olan pancarı toplayabilmek için sabah erken saatlerde yola koyulduklarını belirten vatandaşlardan Ramazan Çetinbaş, pancarı toplayabilmek için 20 kilometre yürüdüklerini belirtti. Çetinkaya, "Bu pancarı toplayabilmek için 20 kilo metre yol yürüyoruz. Orada topladığımız pancarları getirip ilçe merkezinde satarak geçimimizi sağlıyoruz. İlçede yaklaşık 100 aile bu pancar sayesinde geçimini sağlıyor. Günlük bir kişi 60 ile 100 kilo arasında pancar topluyor. Bunun kilosunu 10 liradan satıyoruz. Günlüğümüz bin liranın üstüdür. Bununla geçimimizi sağlıyoruz" dedi.

"Bu pancar için 6 saat yol yürüyoruz"

Pancarın bulunduğu Zoveser Dağına ulaşabilmek için 6 saat yol yürüdüklerini aktaran vatandaşlardan Zülküf Ebinç, "Biz bu pancarı Zovesre Dağı eteklerinden koparıyoruz. Türkçe ile "Çeliş" dediğimiz bu pancara biz buralarda "Gülük" diyoruz. Sabah kalkıp yaklaşık 6 saat yol yürüyoruz. Oraya araç gitmediği için 15 kilo metre yol yürüyoruz. Yaklaşık bir aylık süresi var. Sason'da birçok ailenin geçim kaynağıdır" diye konuştu.

"Hafta sonları topladığım pancarları satarak okul harçlığımı çıkarıyorum"

Dağlardan topladığı pancarı ilçe merkezinde satarak okul harçlığını çıkardığını ifade eden Lokman Ebinç ise, "Okullar tatil olunca veya hafta sonları dağa çıkarak orda pancar topluyoruz. Günlük 3 torba pancar topluyorum. Pancarları satarak harçlığımı çıkarıyorum" şeklinde konuştu.

Bölgede Nisan ayı ortalarında boy vermeye başlayan pancar, Mayıs ayı sonlarına kadar devam ediyor. Gülük pancarını satın alan vatandaşlar, taze tüketmekle beraber, poşetleyerek kışlık olarak da saklayabiliyor. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi