Üye Girişi
Haberler

Batman'da Yeni Tekstil Fabrikası Üretime Başladı

Batman'da Yeni Tekstil Fabrikası Üretime Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kozluk ilçesinde, 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' kapsamında açılan tekstil fabrikası, işsiz gençlere istihdam sağlayacak. Vali Ekrem Canalp, bu tesisin Batman'da işsizlik sorununu çözmeye katkıda bulunacağını belirtti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle geliştirilen "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" dahilinde Dicle Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan tekstil fabrikası üretime başladı.

Kozluk ilçesinde üretime başlayan tekstil fabrikasında 200 işsiz gencin istihdam edileceğini belirten Batman Valisi Ekrem Canalp, Samanyolu köyünde 110 dönüm üzerinde tekstil kenttin kurulacağını söyledi. Raman OSB, Batman Çayı kenarında yaklaşık 200 dönüm üzerine küçük sanayi siteleri kuracaklarını belirten Vali Canalp, "Bu sanayi alanları faaliyete girdiği zaman inşallah Batman'da işsizlik diye bir şey kalmayacak. Bu günden attığımız bu hamlelerin sonuçlarını görmeye başladık. Maliye ve Hazine Bakanımız Mehmet Şimşek, Batman'da zamanında tekstilin hem temelini atmış, hem de gövdesini yükseltmiş. Biz, şimdi onların kurmuş olduğu sistematiğin üzerinden halkayı daha da büyütüyoruz. Çemberlere yeni çemberler ilave etmenin gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Bunların sonuçları Batman'da net şekilde gözüküyor. Bundan sonra yapacağımız şey, bu hamleleri ve atılımları daha da büyütmektir. Açılışını yapmış olduğumuz tesisin kapasitesi 200 kişidir, şimdi 100 kişiyle başlanmış, ileri ki zaman içerisinde kapasite artışıyla beraber potansiyel rakama ulaşılmış olur. 200 kişi Kozluk için çok önemli bir rakamdır. 200 kişi demek 200 haneye net gelir girişi ve sosyal güvence demektir" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Ekrem Canalp Ekonomi Kozluk batman Yaşam

2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor

2 kadını öldüren psikopatın videosu

 Katledilen İkbal Uzuner'in cenazesinde yürek yakan feryat: Benim bir tane ablam vardı

Katledilen İkbal'in cenazesinde yürek yakan feryat

 DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler

Bahçeli'den ezber bozan sözler
Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım

Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orhan Erdemir kimdir? Orhan Erdemir kaç yaşında, nereli, hangi maçları yönetti? Hakem Elif Karaarslan kimdir, kaç yaşında, hangi maçları yönetti? Hakem Elif Karaarslan VİDEOSU yayınlandı mı? 7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title