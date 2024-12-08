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Batman'da Kış Aylarında Kelle Paça Satışları Patladı

Batman'da Kış Aylarında Kelle Paça Satışları Patladı
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Batman'da havaların soğumasıyla birlikte kelle paça satışlarına olan ilgi artarken, esnaf kış aylarında günde 250 kelle sattıklarını belirtti. Yaz aylarında 200 TL'ye satılan kelle, artan talep nedeniyle kışın 250-300 TL arasında satılmakta.

Batman'da havaların soğumasıyla birlikte kelle paça satışlarına ilgi artıyor.

Kentte sakatat ve et ürünleri satan bir esnaf, kış aylarıyla birlikte satışlarda bir artış olduğunu ve yaz aylarında 200 TL'ye satılan kellenin, artan taleple birlikte tanesi 250-300 TL arasında satıldığını ifade etti.

Günde 250 kelle sattıklarını söyleyen esnaf Turan Sungur, "Kış aylarıyla birlikte vatandaşların kelle ve paçaya olan ilgisi artıyor. Kuzu kelle, kış aylarında vücuda enerji veren ve vitamin deposu olarak bilinen yiyecekler arasında" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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