Batman'da Kaçak Hayvan Kesimiyle Mücadelede 21 İşletmeye Cezai İşlem Uygulandı

Batman'da kaçak hayvan kesimiyle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen 21 işletmeye 442 bin 695 TL para cezası kesildi ve 1 ton 141 kilo et imha edildi.

BATMAN'da, kaçak hayvan kesimi ile mücadele kapsamında kontrol edilen ve uygunsuzluk tespit edilen 21 işletmeye 442 bin 695 TL para cezası kesildi, 1 ton 141 kilo et ise imha edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Batman'da kaçak hayvan kesimleriyle ilgili başlatılan seferberlik kapsamında, gıda kontrol görevlilerince kasap, yemek fabrikaları, marketler ve lokantalarda denetim yapıldı. 229 iş yerinde yapılan denetimde uygunsuzluk tespit edilen 21 işletmeye 442 bin 695 lira idari para cezası uygulandı. 1 ton 141 kilo et ise imha edildi.