Batman'da Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi'nin temeli atıldı

BATMAN'da Organize Sanayi Bölgesi'nde 122 milyon liraya mal olacak 'Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi'nin temel atma töreni gerçekleşti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'ın katılımıyla gerçekleşen temel atma törenine, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral İhsan Kaplan, OSB Müdürü Zeynep Akbel, Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener ve iş insanları katıldı. Törende konuşan Vali Canalp, 'Bizim OSB'miz 10 yıllardan beridir faaliyettedir ve maalesef ki Batman Çayı'na ve Batman Çayı vasıtasıyla da şua anda Ilısu Barajı'na kirli su, atık su göndermektedir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Doğru olan bir şey de değildir. Dolayısıyla bundan 7 ay kadar önce ilk girişimlerimize başladık. Sonra arkasından da gerekli olan idari ve mali işlemleri gerçekleştirdik. Bu arıtma tesisimiz bize 122 milyon TL'ye mal olacak. Biz bir taraftan üretken bir ekonomiye sahip olacağız ama aynı zamanda da bizim bu üretken ekonomimiz çevresel duyarlılıkla beraber ilerleyecek ve gelişecek' dedi.(DHA)