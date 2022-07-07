Batman'da devletten destek alan girişimci 350 kişiye istihdam sağladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da devletten destek alan girişimci 350 kişiye istihdam sağladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Batman'da devletten destek alan girişimci 350 kişiye istihdam sağladı

Batman'da kendi markasını oluşturan ve yurt dışına da büyük ihracatlar yapan iş adamı Hasan Kılıç, devlet desteği alarak tekstil sektöründe 350 kişiye istihdam sağlıyor.

Batman'da kendi markasını oluşturan ve yurt dışına da büyük ihracatlar yapan iş adamı Hasan Kılıç, devlet desteği alarak tekstil sektöründe 350 kişiye istihdam sağlıyor.

Batman'da 6. bölgenin kendilerine sundukları imkanlarla beraber büyük istihdamlar, cirolar elde ettiğini ve sektörde çok iyi bir pazar yakaladıklarını belirten Hasan Kılıç, kendilerine verilen desteklerle istihdam sayılarının yüzde 30 arttığını söyledi. Kılıç, "Artık üretimin yanında Ar-Ge masraflarıyla beraber kendi markamızı oluşturmamız büyük bir fırsat oldu. Tüm dünyaya Batman'ın ürettiği ürünleri ihraç etmiş ve buradan o pazarlara ulaşmış oluyoruz. İspanya şu anda ağırlıkta. Bizim pazarımızın büyük kısmı İspanya. Bunun yanında Türki Cumhuriyetlere de kendi markamızdan gönderdiğimiz ürünler var. Bütün bilindik markalarla beraber şu anda markamızı bu ülkelere gönderebiliyoruz" dedi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hasan Kılıç Batman Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title