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Batman'da Dev Bal Kabakları Hasat Edildi

Batman'da Dev Bal Kabakları Hasat Edildi
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Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde dev bal kabaklarının hasadı başladı. Çiftçiler, bereketli geçen hasat döneminin mutluluğunu yaşıyor ve bu yıl ürünlerden tatlı ve reçel yaparak değerlendirdiklerini belirtiyor.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde yetiştirilen dev bal kabaklarının hasadına başlandı. Bal kabağı hasadının bereketli geçmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Köyün önemli tarım ürünlerinden biri olan ve ekiminin ardından uzun bir yolculuk sonrasında sofralara ulaşan kabaklar, tatlısı ve reçel haliyle de damakları tatlandırıyor.

Kış aylarının vazgeçilmez sebzelerinden biri olan, bin bir zahmetle ekimi yapıldıktan sonra hasadına başlanılan balkabaklarının tarlalardan sofralara gelen yolculuğu da başlamış oldu.

Çiftiler, "Bunlar gönüllü köyün kabaklarıdır. Bu sene bereketli olmasından dolayı yüzümüz güldü. Allah bereketimizi daim etsin bu sene ürünlerimizde bereket yaşandı. Maşallah görüyorsunuz bereket çok güzel geçiyor hasattan sonra kimi tatlı olarak kullanıyor kimisi ise reçel olarak kullanıyor. Fazla kalanları ise satıyoruz. Bu sene bereket çok iyi maşallah" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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