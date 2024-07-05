Batman'da Ayçiçeği Tarımının Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında çiftçilere tohum dağıtıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde "Ayçiçeği Tarımının Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Batman Valisi Ekrem Canalp'in desteği, Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör'ün koordinasyonunda gerçekleştirilen tohum ekiminde Kaymakam Güngör, "Tarıma uygun olan arazileri Kozluk ekonomisine ve tarıma kazandırmak, yağlık ayçiçeği tarımının yaygınlaştırılması, çiftçilerimizin gelirinin yükseltilmesi amacıyla çiftçilerimize dağıtılan yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği tohumu ve yüzde 100 hibeli olarak ilaç ve gübre dağıtımının ardından ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı. - BATMAN