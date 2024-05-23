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Batman'da arıcılar yüksek rakımlı dağlara çıkarak organik bal üretecek

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Batman'ın Sason ilçesinde arıcılar, daha kaliteli bal üretebilmek için yüksek rakımlı dağlara çıkacak. Sason balının özeliği yüksek miktarda dağlarda bulunan bitki türlerinden kaynaklanıyor.

Batman'ın Sason ilçesinde organik bal üretimi yapan arıcılar, daha kaliteli bal üretebilmek için son hazırlıklarını tamamlayarak yüksek rakımlı dağlara çıkacak.

Sason'da arcılık yaparak geçimini sağlayan birçok arıcı, ilkbaharın ardından karların erimesiyle birlikte zengin bitki florası bulunan yüksek rakımlı dağlara çıkarak kara kovanlarda organik bal üretimi yapılıyor.

Geçtiğimiz yıl, Sason balında yapılan analiz raporunda balın 1454 prolin, 50,1 diastaz enzim değerli olduğu ortaya çıkmasının ardından bu yılda bu sonuçları geçmek için yaylalara çıkmaya hazırlandıklarını belirten genç arıcı Alptuğ Belge, "Ben geçen yıl devletin verdiği destek sayesinde bal üretimine başladım. Geçen yıl 3 kovanla başlattığım arı besiciliğini geliştirerek bu yıl 50 kovan arım oldu. Amacımız tamamen yüzde 100 organik bal elde edebilmektir. Bunun için son hazırlıklarımızı tamamlayarak yüksek yaylalara çıkacağız. Hedefimiz geçen yıl elde ettiğimiz yüksek kalitedeki balı bu yıl geçerek daha organik bal elde etmektir. Şifalı olan balımızı herkese ulaştırmaya çaba sarf edeceğiz" dedi.

"Dağlardaki zengin bitki türlerinden faydalanmak istiyoruz"

25 yıldır arı besiciliği yaparak organik bal üretimi yaptığını belirten arıcılardan Ekrem Yalçın, "Yüksek dağlarda bulunan kekik sayesinde çok kaliteli bal elde edebiliyoruz. Sason balının özeliği yüksek miktarda dağlarda bitki türünün olmasından kaynaklanıyor. Sason balının üzerinde bal tanımıyorum" ifadelerinde bulundu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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