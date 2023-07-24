Batman'da Araç Sahipleri Otogaz Dönüşümüne Yöneldi

Batman'da araç sahipleri tasarruf yapabilmek için otogaz dönüşüm işletmelerine yöneldi. Maliyeti 10 bin lira ile 40 bin lira arasında değişen bu sistemin bağlanması ise işletmeciler tarafından randevuya bağlandı.

Akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV zammı ile birlikte benzin ve motorinin litre fiyatlarında yaşanan değişiklik sonrası araç sahipleri çareyi LPG sistemi taktırmakta buldu. Benzine göre yüzde 50 tasarruf sağlayan LPG sistemi şoförler tarafından çokça tercih edilmeye başlandı.

Talep fazla olunca otomobillere LPG takan işletmelerde randevu sistemine döndü. Vatandaşların artan bir LPG dönüşümüne girdiğini belirten işletme sahibi Eyüp Çelik, "Şu anda randevulu sisteme geçmiş bulunmaktayız. Artan benzin fiyatlarıyla yoğun bir LPG dönüşümüyle karşı karşıya bulunduk. İşlerimiz neredeyse yüzde 70, yüzde 100 artmış bulunmakta. Vatandaşın talebi doğrultusunda yetişmeye çalışıyoruz. Benzin ve LPG arasında ortalama yüzde 40 ve yüzde 50 arasında tasarruf sağlanmaktadır" dedi.

Maliyetler arttığından dolayı vatandaşın LPG'yi tercih ettiğini ifade eden Çelik, "10 yıl önce takılmış LPG montajlarının da dahil LPG bakımlarında LPG tankının değiştirilmesi yıldan yıla ya da 10 bin kilometrede bir filtrelerinin değiştirilmesi, gaz kaçaklarının ve sızdırmazlıklarının kontrol edilmesi, antifriz, su eksikliğinin kontrolünün yapılması lazım. 6 ay ile bir yılda bir, müşteri hangisini önce tamamlarsa kontrole gelmesi gerekir. Bakımlarının yapılmadığı takdirde riskleri çoktur. Gaz kaçağı olur ve herhangi bir sızdırma durumunda yanından ateşle geçilmesi veya sigara içilmesi kötü sonuçlara neden olur" diye konuştu. - BATMAN