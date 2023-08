Batman'da 122 Engelli İşe Yerleştirildi

BATMAN Çalışma ve İş Kurumu ( İşkur ) İl Müdürlüğü'nce 50'nin üzerinde personeli bulunan ve iş kanununa göre engelli çalıştırmak zorunda olduğu halde çalıştırmayan özel sektör firmalarına gönderilen bilgilendirme yazısının ardından 2 ayda 122 engelli iş sahibi oldu. İŞKUR İl Müdürü Hasan Küsin, " Batman'da 50 ve üzerinde çalışanı olan yaklaşık 300 iş yeri var. Bu iş yerlerinin hemen hemen yüzde 80'i engelli açıklarını tamamladı. Hedefimiz tüm firmaların engelli açığını kapatmalarıdır" dedi.

Batman İŞKUR İl Müdürlüğü yaklaşık 2 ay önce 50'nin üzerinde personeli bulunan ve iş kanununa göre belli oranda engelli personel çalıştırmak zorunda olan yaklaşık 300 özel sektör firmasına bilgilendirme yazısı gönderdi. Bilgilendirme yazısının ardından firmaların yaptığı geri dönüşle 122 engelli çeşitli sektörlerde işe yerleştirildi. Son yerleştirmelerle birlikte Batman'da engelli kadrosuyla çalışan personel sayısı 756'ya çıktı. Böylece firmaların yüzde 80'i engelli personel açığını kapatmış oldu.

'İŞ YERLERİNİN YÜZDE 80'İ ENGELLİ PERSONEL AÇIKLARINI KAPATTI'

İŞKUR İl Müdürü Hasan Küsin, genel müdürlük tarafından kendilerine verilen hedefi 2 ay gibi kısa bir sürede tamamladıklarını ifade ederek, "Normalde 50 ve üzerinde çalışan iş yerleri iş kanununa göre engelli çalıştırmak zorundadır. Özel sektörde bu oran yüzde 3 kamuda da yüzde 4'tür. Biz Batman İŞKUR İl Müdürlüğü olarak öncelikle engelli çalıştırma zorunluluğu olan iş yerlerini tespit ettik ve tamamına bir bilgilendirme yazısı yolladık. Kendilerinden daha sonra dönüş aldık ve engelli açıklarını kapatmaya başladılar. Batman'da 50 ve üzeri personel çalıştıran yaklaşık 300 iş yeri var. Bu iş yerlerinin yüzde 80'i engelli açıklarını tamamladı. Hedefimiz engelli açığı olan tüm firmaların engelli açığını kapatmaları. Bunu da birkaç ay içerisinde büyük ihtimalle tamamlayacağız. Genel müdürlüğümüz bize her yıl belli bir hedef veriyor. Biz bu yıllık hedefin iki katını 2 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Hedefimiz bunu 3-4 katına çıkarmaktır" dedi.

'SON 2 AYDA 122 ENGELLİ İSTİHDAM EDİLDİ'

Engelli işe yerleştirme oranlarında yüzde 1000'lik artış olduğunu ifade eden Küsin, "Şu an Batman genelinde 756 engelli vatandaşımız işe yerleştirilmiş durumda. Son 2 ayda ortalama 122 kişi yerleştirdik. Bu da bize verilen hedeflerin çok çok üstünde. Tabi biz durmayacağız. Bunu çok çok daha üzerine çıkartacağız. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu engelli açığını kapatmayla ilgili iş koçluğu modelimizde hem işverenlerimiz hem de engelli vatandaşlarımız çok memnun. Hedefimiz Türkiye'de bu konuda hep ilk sıralarda olmak" ifadelerini kullandı.

'ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZI İSTİHDAMA KAZANDIRMAK ÖNEMLİ'

Batman'da tekstil işletmecisi Mehmet Şişman, 13 engelli bireyin iş yerlerinde çalıştığını ifade ederek, "320 çalışanımız var. Bunun 13'ü engelli. Biz engelli vatandaşlarımıza özen gösteriyoruz. Daha çok alım için elimizden geleni yapacağız. Gerek İŞKUR üzerinden gerekse özel engelli vatandaşlarımızı dışarıdan temin ederek, işe katarak iş faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Engelli vatandaşlarımızı istihdama kazandırmak bizim için önemli" diye konuştu.

'PSİKOLOJİK AÇIDAN DAHA İYİ HİSSETTİM'

İşe girdikten sonra her şeyin değiştiğini ifade eden evli ve 5 çocuk babası engelli Adil Yılmaz da şunları söyledi:

"İş aramakta zorluk çekiyordum. İŞKUR'a müracaatımı yaptım. İŞKUR üzerinden beni buraya yönlendirdiler. Çok şükür her şeyimiz yani dört dörtlük. Servisimiz var. Sabah bizi evden alıyor ve akşam da eve bırakıyor. Gerçekten çok memnunum. Bu engelli arkadaşlarımdan istiyorum ki bu İŞKUR'dan kayıtlarını yapsınlar. Allah razı olsun herkesten. Bu işe girdikten sonra hem psikolojik açıdan daha iyi hissettim hem de maddi durum olarak da daha çok faydası oldu. Her şeyim değişti. Maddi durumum, ailem her şey daha güzel değişti."

Engelli Emine Esra Erdoğan (32) da, "İŞKUR ile işe girdim. Geçen sene şubat ayında başladım. Yaklaşık 1 yıldır buradayım. Çok da memnunum. Her sabah evimden alıp, akşam bırakılıyorum evime" dedi.