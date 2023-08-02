Batman Arı Yetiştiricileri Birliği 2023 Sezonu Bal Satış Fiyatlarını Açıkladı

Batman Arı Yetiştiricileri Birliği, 2023 sezonu için belirlediği bal satış fiyatlarını açıkladı. Süzme bal 300 lira, petek bal 400 lira, kasnak bal 500 lira, sepet bal 550 lira, organik sertifikalı balda ise süzme bal 500 lira, petek bal 600 lira, kasnak bal 800 lira, sepet bal ise 1000 liradan satılıyor. Birlik başkanı Çetin Doyar, vatandaşlara bal satın alırken kaynağı belli olmayan ballardan kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

Batman Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından 2023 sezonu için bal satış fiyatı belirlendi.

Birlik başkanı Çetin Doyar, AA muhabirine, birlik olarak belirledikleri kilogram fiyatlarına göre, süzme bal 300 lira, petek bal 400 lira, kasnak bal 500 lira, sepet bal 550 lira, organik sertifikalı balda ise süzme bal 500 lira, petek bal 600 lira, kasnak bal 800 lira, sepet bal ise 1000 liradan satılıyor.

Doyar, vatandaşlara bal satın alırken dikkatli olmaları önerisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Dikkat ettiğimiz noktalardan biri de her yerde bal satılması. Giyim mağazasından tutun da lokantalarda, kahvehanelerde, marketlerde her türlü bal satılmakta. Kaynağı belli olmayan balın alınmaması gerekir. Yetkililerin kaynağı belli olmayan bala yönelik sıkı denetim yapması gerekir. Yetkililerden ricamız bu denetimlerin sıklaştırılması ve kaynağı belirsiz balların toplatılması. Böylece arıcıların verdiği emekler de boşa gitmeyecektir."