Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı ile Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta Turizm Gelirleri Artacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı çerçevesinde sağlanacak gelirle Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta turizm gelirleri arttırılacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerine yönelik 2024 yılı Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı ilan etti. Program kapsamında bölgeye gerçekleştirilecek turlara 3 milyon lira destek sağlanacak.TR82 Bölgesi'ndeki konaklama tesislerinde toplam geceleme sayısının arttırılması ve TR82 Bölgesi'nde turizm sektör gelirlerinin arttırılması amaçlayan program kapsamında seyahat acentaları tarafından düzenlenecek konaklamalı turlar ile tren turizmi turlarının desteklenmesi planlanıyor.Destek bütçesi 3 milyon lira olan programdan acentalara, 2 gece konaklamalı paket için tur başına azami 20 bin lira, 3 gece konaklamalı paket için ise tur başına 36 bin lira mali destek sağlanacak.

Turistik Tuz Ekspresi için kişi başına ise sağlanacak destek tutarı 750 lira olarak belirlenirken, Özel Karaelmas Ekspresi için ise kişi başına 250 lira destek sağlanacak. Özel Karaelmas Ekspresi ile entegre 1 gece konaklamalı yapılacak gezi paketleri için kişi başına verilecek destek tutarı 500 lira olacak. Söz konusu desteklerden Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen A Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesi'ne sahip seyahat acentaları yararlanabilecek.

Turlar 15 Nisan - 30 Kasım tarihleri arasında düzenlenebilecek. Başvurular için son tarihin 31 Ekim Perşembe günü saat 23.59 olduğu belirtildi. Programa katılmak isteyenler, destek tutarları ve özel şartlar ile ilgili detaylı bilgiye ise KUZKA'nın resmi web sitesi üzerinden ulaşabilecek. - KASTAMONU