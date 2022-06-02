Batı Akdeniz'in ihracatı 5 ayda 1 milyar 118 milyon 987 bin dolara ulaştı - Haberler

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Antalya, Isparta ve Burdur'un ihracatının 5 ayda 1 milyar 118 milyon 987 bin dolara ulaştığını bildirdi.

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, bölgeden yapılan ihracatın kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Bölgeden mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.77'lik bir artışla 204 milyon 848 bin 214 dolarlık bir ihracata imza attıklarını aktaran Çavuşoğlu, 1 Ocak-31 Mayıs'ta gerçekleşen ihracatın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,98 artarak 1 milyar 118 milyon 987 bin 393 dolara ulaştığını kaydetti.

Mayısta en fazla ihracat maden ve metaller sektöründe

Mayısta en fazla ihracatın doğal taş ağırlıklı maden ve metaller sektöründe gerçekleştiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Maden ve metaller sektörü, ihracatını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,44 oranında artırdı. Yaz aylarında ocaklarda olumsuz hava şartlarının sona ermesi ile sektörün ihracatını daha da artırması bekleniyor. Bölge ihracatının lokomotif sektörlerinden yaş meyve sebzenin ise mayısta geçen yıla kıyasla yüzde 4 gerileme yaşadığı görülüyor."

Çavuşoğlu, bölgeden geçen ayda en fazla ihracatın Çin ve Rusya'ya yapıldığını belirtti.

İtalya, Almanya ve Hollanda'nın da ilk 5'te yer aldığını bildiren Çavuşoğlu, İtalya ve Hollanda'ya gerçekleşen ihracatın ise dikkat çekecek nitelikte arttığını ifade etti.

Rusya'ya yapılan ihracat 5 ayda 60 milyon doları aştı

İlk 5 aylık dönemde de Çin'in salgının etkisinden kurtulamamasına rağmen bölge için en büyük pazar olma özelliğini sürdürdüğünü anlatan Çavuşoğlu, "Almanya, en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ülke olurken, Rusya'ya gerçekleştirilen ihracatta toparlanma sürüyor. Savaşın ilk günlerinde ihracatın durduğu Rusya'ya yapılan ihracat 5 aylık süreçte 60 milyon doları aştı." bilgisini verdi.

BAİB olarak bölge ihracatını artıracak çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Çavuşoğlu, bu doğrultuda ağaç ve orman ürünleri sektörünün İngiltere'de, maden sektörünün Güney Afrika'da verimli iş görüşmeleri yaptığını aktardı.