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Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Tarım Ekonomisini Masaya Yatırdı

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Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından düzenlenen 'Ekonomi Sohbetleri' programında tarım ekonomisi ele alındı. Programda, dünya ve ülke ekonomisindeki gelişmeler, tarımın potansiyeli ve ihracatı geliştirme adımları konuşuldu.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından düzenlenen "Ekonomi Sohbetleri" programında, tarım ekonomisi masaya yatırıldı.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, kent merkezinde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, dünya ve ülke ekonomisinde yaşanan son gelişmeleri, olası senaryoları, beklentileri ve katılımcıların yanıt aradığı soruların cevaplarını bulabilmesi amacıyla "Ekonomi Sohbetleri" programı düzenlediklerini belirtti.

Programda tarımın ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, ülke ekonomisinde tarımın önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Programların verimli geçtiğini aktaran Çavuşoğlu, ihracatı geliştirecek adımları atmaya devam edeceklerini aktardı.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ise Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu.

Tarım yazarı, gazeteci Ali Ekber Yıldırım da Türkiye tarımının yüz yılını değerlendirdi. Son bir asırda uygulanan tarımsal politikalara değinen Yıldırım, Türkiye'nin tarımsal üretim potansiyeli hakkında bilgi verdi.

Çavuşoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen programda, katılımcılardan gelen sorular da yanıtlandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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