Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nden 5 Aylık İhracat Rakamları Açıklandı

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) 5 aylık dönemde 1 milyar 109 milyon 815 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, mayısta ihracat rakamlarının geçen yıla göre yüzde 1,17 arttığını belirtti.

Bölgedeki ihracatçıların mayısta 236 milyon 598 bin dolarlık yurt dışı satışı gerçekleştirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, en fazla yaş meyve ve sebze sektöründe ihracat yapıldığını bildirdi.

Sektörün geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,23'lük artışla yaklaşık 68 milyon 985 bin dolarlık ihracata imza attığını anlatan Çavuşoğlu, yaş sebze ve meyve sektörünü maden ve metaller, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimya ile makine ve aksamları sektörlerinin takip ettiğini kaydetti.

Mayısta en fazla yurt dışı satışının 25 milyon 839 bin dolarla Almanya'ya yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "Almanya'ya geçen yılın mayıs ayına göre ihracatta yüzde 83,26 oranında rekor düzeyde bir artış gerçekleşti. İlk 5'te Almanya'nın ardından Rusya, Çin, Birleşik Devletler ile Ukrayna yer aldı." bilgisini verdi.

5 aylık dönemde en fazla ihracat Çin'e

Çavuşoğlu, yılın ilk 5 ayında ise bölgeden 1 milyar 109 milyon 815 bin dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını bildirdi.

Bu dönemde de en fazla ihracatın yaş meyve ve sebze sektöründe gerçekleştiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sektör 5 ayı 370 milyon 204 bin dolar ihracatla kapattı. Listenin ikinci sırasında yüzde 8,61 oranında ihracat artışı ve 200 milyon 6 bin 648 dolar ile maden ve metaller sektörümüz yer aldı. Maden ve metalleri ise ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimya ile iklimlendirme sektörleri takip etti. Bu dönemde en fazla ihracat 100 milyon 221 bin dolarla Çin'e yapıldı. İlk 5'e Çin'den sonra Rusya, Almanya, Ukrayna, Romanya girdi. Antalya, Isparta ve Burdur'da 1989 ihracatçımız, bölgenin ürünlerini 162 ülkedeki alıcılara ulaştırdı."

Bölgenin ihracatını artırmak amacıyla ticari heyet ziyaretleri düzenlediklerini belirten Çavuşoğlu, yıl başından bu yana İspanya, Kanada, ABD, Suudi Arabistan'da çalışmalarda bulunduklarını vurguladı.