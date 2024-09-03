Batı Akdeniz İhracatında Artış: 2024'te 1.76 Milyar Dolar

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den 1 Ocak 2024 ila 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçen yılın aynı tarihlerine kıyasla yüzde 1,42 oranında artışla 1 milyar 765 milyon 224 bin 904 dolar ihracat gerçekleşirken, sadece Ağustos ayında gerçekleşen ihracat ise geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 4,42 oranında artışla 204 milyon 633 bin 267 dolar oldu.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, ihracat rakamlarını paylaştı. Buna göre, Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den 1 Ocak 2024 ila 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçen yılın aynı tarihlerine kıyasla yüzde 1,42 oranında artışla 1 milyar 765 milyon 224 bin 904 dolar ihracat gerçekleşirken, sadece Ağustos ayında gerçekleşen ihracat ise geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 4,42 oranında artışla 204 milyon 633 bin 267 dolar oldu.

Ağustos ayında en fazla ihracatı doğaltaş ağırlıklı maden ve metaller sektörü gerçekleştirirken, 8 aylık dönemde en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdi. Ağustos ayında en fazla ihracat Çin'e 8 aylık dönemde ise Almanya'ya gerçekleşti.

2024 yılı Ağustos ayında en fazla ihracatı 18,91 oranında artış ve 52 milyon 745 bin 964 dolar ile maden ve metaller sektörü gerçekleştirdi. Bu ihracatın yüzde 1,36 oranında artışla 31,9 milyon doları mermer ihracatından, yüzde 223 oranında artışla 11,4 milyon doları metal cevherinden geldi. İkinci sırada ise yüzde 9,78 oranında artış ve 40 milyon 956 bin 62 dolar ihracatla yaş meyve sebze sektörü yer aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 4,98 oranında gerileme ve 28 milyon 425 bin 729 dolar ihracatla ağaç mamulleri orman ürünleri sektörü yer aldı. Dördüncü sıradaki kimya sektörü ihracatı ise 1,73 oranında artışla 23 milyon 511 bin 733 dolar oldu. Beşinci sırada yer alan iklimlendirme sektörünün ihracatı ise yüzde 31,96 oranında artışla 10 milyon 39 bin 628 dolar oldu.

Ağustos ayında en fazla ihracat, geçen yılın ağustos ayına kıyasla 8,23 oranında gerileme ve 22 milyon 868 bin 477 dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleşti. İkinci sırada yer alan Rusya'ya gerçekleşen ihracat ise yüzde 37,56 oranında artışla 18 milyon 916 bin 455 dolar oldu. Listenin üçüncü sırasında Almanya yer aldı. Almanya'ya yüzde 13,32 oranında artışla 16 milyon 288 bin 860 dolar ihracat gerçekleşti. Dördüncü sırada yer alan bölge için önemli pazarlardan bir diğeri Birleşik Devletlere yüzde 11,02 artışla 12 milyon 45 bin 456 dolar ihracat gerçekleşirken, beşinci sıradaki Hollanda'ya yüzde 12,98 oranında gerileme ile 8 milyon 228 bin 417 dolar ihracat gerçekleşti.

Bölgeden gerçekleşen ihracatın 8 aylık durumuna bakıldığında, ilk sırada yüzde 6,27 oranında gerileme ve 541 milyon 62 bin 473 dolar ihracatla yaş meyve sebze sektörü yer aldı. Yaş meyve sebze sektörü bu rakam ile bölgeden gerçekleşen her 3 dolarlık ihracatın 1 dolarını gerçekleştirme başarısını gösterdi. Listenin ikinci sırasında her zaman olduğu gibi maden ve metaller sektörü yer aldı. Söz konusu sektör, ihracatını geçen yılın 8 aylık dönemine kıyasla 12,93 oranında artırarak 342 milyon 50 bin 633 dolara yükseltti. Sektörün en fazla ihraç ettiği ürün yüzde 8,86 oranında artış ve 208 milyon dolar 814 bin 355 dolar ile mermer oldu. Mermerden sonra en fazla ihraç edilen ürün yüzde 5,60 oranında artış ve 66 milyon 711 bin 363 dolarla maden dışı ürünler, yüzde 67,79 oranında artış ve 53 milyon 453 bin 868 dolar ihracatla metal cevheri oldu. Listenin üçüncü sırasında yüzde 4,93 oranında artış ve 218 milyon 509 bin 641 dolarla ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü yer aldı. Dördüncü sırada yüzde 6,81 oranında artış ve 179 milyon 981 bin 422 dolar ile kimya sektörü, beşinci sırada ise yüzde 37,05 oranında artış ve 65 milyon 187 bin 647 dolarla makine ve aksamları sektörü yer aldı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu,

Bölgeden 8 aylık dönemde en fazla ihracat yüzde 7,42 oranında artış ve 172 milyon 933 bin 635 dolar ile Almanya'ya gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 5,93 oranın artış ve 157 milyon 921 bin 681 dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti, üçüncü sırada yüzde 6 artışla 153 milyon 551 bin 658 dolarla Rusya Federasyonu, dördüncü sırada yüzde 27,71 oranında artış ve 86 milyon 279 bin 339 dolarla Birleşik Devletler, beşinci sırada ise yüzde 13,80 oranında gerileme ve 76 milyon 913 bin 753 dolar ihracatla Ukrayna yer aldı.

Rakamları değerlendiren BAİB Başkanı Çavuşoğlu, "Geride kalan 8 aylık dönemde bölge ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla bir nebze de olsa ihracatını artırmayı başardı. Bölge ihracatının daha da artmasının önünde yakın coğrafyamızdaki savaşlar, siyasi anlaşmazlıklar ve maliyetlerin yüksekliği oldu. Bölgemiz ürünlerinin Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerine göre pahalı olması daha fazla ihracat yapmamızı engelledi. Antalya, Burdur ve Isparta'dan daha fazla ihracat gerçekleştirebilmek için çevremizdeki siyasi anlaşmazlıkların, savaşların, çatışmaların sona ermesini ve ülkemizdeki ekonomik tablonun iyileşmesini diliyoruz. BAİB Yönetim Kurulu olarak ihracatımızı artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - ANTALYA