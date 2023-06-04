Batı Akdeniz'den 5 ayda 1 milyar dolarlık ihracat

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Antalya, Isparta ve Burdur'dan yapılan ihracatın 5 ayda 1 milyar 120 milyon 528 bin dolara ulaştığını bildirdi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Antalya, Isparta ve Burdur'dan yapılan ihracatın 5 ayda 1 milyar 120 milyon 528 bin dolara ulaştığını bildirdi.

Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeden gerçekleştirilen ihracatın mayısta yükselişe geçtiğini ve rakamların gelecek adına umut verdiğini belirtti.

Bölgeden mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,75'lik artışla 234 milyon 685 bin 310 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini anlatan Çavuşoğlu, 5 aylık sürede geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,22 artan ihracatın 1 milyar 120 milyon 528 bin dolara ulaştığını kaydetti.

Mayısta en fazla ihracat yaş sebze meyve sektöründen

Geçen ay en fazla ihracatın yaş sebze meyve sektöründen yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "Yaş meyve sebze sektörü geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 34,95 oranında artış gösterdi ve 63,2 milyon dolarla en fazla ihracatı gerçekleştirdi. Havaların ısınması ve yaz meyvelerinin hasadının başlamasıyla yaş meyve sebze ihracatımız ivme kazandı. Bu artışın önümüzdeki süreçte daha da artarak devam etmesini bekliyoruz. 5 aylık dönemde yaş meyve sebze ihracatımız yarım milyar dolara yaklaştı." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, doğal taş ağırlıklı maden ve metaller sektöründe de mayıs ayında ihracat artışı yaşandığını vurguladı.

Rusya'ya ihracat 95 milyon doları aştı

Bölgeden mayısta en fazla ihracatın Rusya ve Çin'e yapıldığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"En fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler listesinde ilk 5'te Rusya, Çin, Almanya, Ukrayna ve Romanya yer aldı. Bu tablo, Batı Akdeniz ihracatında taşların yerine yeniden oturduğunun göstergesi oldu. 5 aylık dönemde Rusya'ya yüzde 54,6 oranında artışla 95,1 milyon dolar, Çin'e 0,73 oranında artışla 81,5 milyon dolar ihracat gerçekleşti."

Çin pazarında yeniden hareketlenen inşaat sektörünün ihracatını artırdığına dikkati çeken Çavuşoğlu, doğal taş ağırlıklı ihracatta ilerleyen dönemde yükseliş beklediklerini vurguladı.