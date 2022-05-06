Batı Akdeniz'den 1 milyar dolar ihracat için geri sayım başladı

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Batı Akdeniz'den 1 Ocak 2022 ile 30 Nisan 2022 tarihleri arasında toplamda yüzde 9,24 oranında artışla 914 milyon 322 bin 988 dolar ihracat gerçekleşti ve bölge ihracatının önemli kilometre taşlarından olan 1 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak için geri sayım başladı.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Antalya, Burdur ve Isparta illerinden Nisan ayında geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 17,13 oranında artışla 261 milyon 439 bin 830 dolar ihracat gerçekleşti. Geçen yıl Nisan'da Bölgemizden 899 üyemiz ihracat gerçekleştirirken, bu yılın Nisan ayında bu rakam 167 ihracatçı artarak, Bin 66 oldu" dedi.

Antalya, Burdur ve Isparta illerinden gerçekleşen ihracat geçen yıl 26 Mayıs 2021 tarihinde 1 milyar dolar rakamını geride bırakmıştı. Bu yıl olağanüstü bir durumla karşı karşıya kalınmaması halinde en geç 15 Mayıs 2022 tarihi itibariyle toplam ihracatta 1 milyar dolar rakamına ulaşılması bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı başlamasaydı Bölge ihracatımız Nisan ayı içerisinde 1 milyar dolar rakamına ulaşmış olacaktı. Batı Akdeniz ihracatında 1 milyar dolar rakamına geçen yıla göre Rusya-Ukrayna savaşına rağmen 1.5, 2 hafta önce ulaşılması yıl sonu kırılacak yeni rekorun habercisi oldu.

"Nisan ayında bölgemizden ihraç edilen ürünlerin kilogram fiyatının da yüzde 58 oranında artış"

Konu ile ilgili konuşan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Antalya, Burdur ve Isparta illerinden Nisan ayında geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 17,13 oranında artışla 261 milyon 439 bin 830 dolar ihracat gerçekleşti. Geçen yıl Nisan'da Bölgemizden 899 üyemiz ihracat gerçekleştirirken, bu yılın Nisan ayında bu rakam 167 ihracatçı artarak, Bin 66 oldu. 2022 yılı Nisan ayında bölgemizden ihraç edilen ürünlerin kilogram fiyatının da yüzde 58 oranında artarak, 0,46 Dolar/Cent'ten 0,73 Dolar/Cent'e yükseldiği görüldü. Kilogram fiyatının artması Bölge ekonomimize daha fazla TL bazında para girişine neden oldu ve bu durum sektör temsilcilerinde mutluluk oluşturdu. Batı Akdeniz'den Nisan ayında en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirirken, maden ve metaller sektörü doğaltaş ağırlıklı ihracatı ile 2. sırada yer aldı. İhracatımızın yarıya yakınını yaş meyve sebze ve maden sektörü gerçekleştirdi. İlk 5 sırada yer alan sektörlerimizin ihracatlarını ciddi oranda arttırdığı görülürken, demir ve demir dışı metaller sektörü yüzde 157,95 oranında artışla ihracat patlaması yaşadı. 5 sektörümüzün dışında kalan diğer sektörlerimizin ihracatını geçen yılın aynı dönemine kıyasla ciddi oranda artırması dikkat çekti" diye konuştu.

"Ukrayna pazarı yeniden yükselişe geçti"

Nisan'da gerçekleşen ihracatın bir diğer sevindirici yanının Ukrayna pazarının yeniden yükselişe geçmesi olarak değerlendiren Çavuşoğlu, "Savaşın ilk günlerinde Ukrayna'ya gerçekleşen ihracat durmuş ve belirsizlik oluşmuştu. Ardından ihracat yeniden başlamış ama eski günlerinden uzak seyretmişti. Şimdi, Nisan ayında Ukrayna'ya ihracatın yeniden yükselişe geçtiği görüldü. Ukrayna'ya gerçekleşen ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla savaşa rağmen yüzde 19,42 oranında arttı ve 9 milyon 622 bin 367 dolar oldu ve sıralamada 7.'liğe yükseldi. Batı Akdeniz ihracatında önemli bir yere sahip olan Rusya pazarında da toparlanma sinyali gelmeye başladı. Rusya'ya ihracatta yaşanan düşüş yüzde 50 seviyesinden yüzde 20'ler seviyesine indi. Bölgemizden Nisan ayında Rusya'ya yüzde 24,53 oranında düşüş ile 12 milyon 131 bin 959 dolar ihracat gerçekleşti ve Rusya listenin 6'ncı sırasına yükseldi. Nisan'da gerçekleşen ihracatın ülkelere dağılımına bakıldığında Çin yeniden 1. sıraya yükseldi. İkinci sıradaki Hollanda'ya yüzde 219,75 oranında ihracat artışı yaşandı. Yüzde 100'ün üzerinde ihracat artışı yaşanan diğer ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Nisan'da Bölgemizden 126 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirildi" şeklinde konuştu.

"En fazla ihracat yaş meyve sebzeden"

Bölgeden en fazla ihracatın yaş meyve sebze olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "1 Ocak 2022 ila 30 Nisan 2022 tarihleri arasında Bölgemizden en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirirken, ikinci sırada her zaman olduğu gibi doğaltaş ağırlıklı ihracatı ile maden ve metaller sektörü yer aldı. Ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü sergilediği performans ile 100 milyon dolar barajını aşan üçüncü sektör oldu. 4 aylık dönemde demir ve demir dışı metaller sektörü yüzde 107,08 oranında artışla dikkat çeken sektör oldu. 4 aylık dönemde ihracat gerçekleştiren üye sayımız 1435'ten 1737'ye yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde sektörlerimizin tamamına yakını ihracat artışı gerçekleştirdi. Bölgemizden 4 aylık dönemde dünyanın 151 ülke ve bölgesine ihracat gerçekleşti. Çin en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke olma özelliğini korurken, Rusya yeniden en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke arasına girdi. Rusya'ya gerçekleşen ihracat yeniden toparlanma sürecine girdi ve savaşın ilk günlerindeki yüzde 50 oranında olan düşüş miktarı, toparlanmayla eksi yüzde 22 seviyelerine geldi. Önümüzdeki süreçte Rusya'nın yaş meyve sebze ürünlerine yönelik yasaklarını kaldırması nedeniyle artışın daha yüksek seviyelerde olması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"Yeniden göreve geldik"

Çavuşoğlu, son olarak genel kurulda yeniden göreve geldiğinin altını çizerek, "Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu olarak, Nisan ayında gerçekleşen genel kurulda üyelerimizin onayını alarak, yeniden göreve geldik. Hedefimiz bölge ihracatını daha da geliştirmek ve ihracat rakamlarımızı ilk etapta 3 milyar dolara, ikinci etapta da 5 milyar dolara ulaştırmak. Bu vesileyle bir kez daha şahsım ve yönetim kurulum adına bölge ihracatımızın gelişimine katkı sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi