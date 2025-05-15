BATEM, Karanfil Üretiminde Fusarium Hastalığına Dayanıklı Yerli Türler Geliştiriyor

BATI Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (BATEM), karanfil üreticilerinin en önemli sorunlarından olan ve yüzde 70'i aşan kayıplara neden olan fusarium hastalığına dayanıklı yerli tür ıslahı çalışmalarında başarılı sonuçlar elde etti.

Türkiye'de kesme çiçek üreticilerinin her yıl anaç ve fidelerini yurt dışından ithal ettiği karanfil üretiminde, 2012 yılında başlatılan ıslah çalışmalarında yerli tür üretiminde başarılı olan BATEM, bu kez karanfil üreticilerinin en önemli sorunlarından birine karşı çalışma başlattı. Ziraat mühendisi Ayşe Kaya'nın proje liderliğinde yürütülen çalışmada, üretimde ciddi ekonomik kayıplara neden olan fusarium hastalığına karşı dayanıklı tür geliştirilmesi hedefleniyor.

YÜZDE 72'LİK ZARAR

Karanfil üretiminde çok ciddi bir sorun olan fusarium solgunluğu denen hastalığa karşı çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Ayşe Kaya, "Fusarium hastalığı, alanlarda yüzde 72'lere varan kayba yol açıyor. Biz de bundan sonraki ıslah ve çeşit geliştirme çalışmalarımızda fusariuma karşı dayanıklı, kaliteli, pazar isteklerini karşılayabilecek nitelikte karanfil çeşitleri geliştirmeyi hedefledik" dedi.

170 ADAY ÇEŞİT ÜRETİLDİ

BATEM'e ait seralarda şu anda 170 aday çeşidin bulunduğunu dile getiren Kaya, "Bunların hepsinin fusarium hastalığına karşı testleri yapıldı. Dayanımlarının yüksek olduğu belirlendi. Halen seleksiyon çalışmalarımıza devam ediyoruz. ve buradan da umuyorum ki sektöre sunabileceğimiz yeni çeşitler gelecek. Kalite, verim bakımından kontrolleri devam ediyor" diye konuştu.

'PİYASAYA YERLİ KARANFİL ÇEŞİTLERİNİN GİRMESİNİ HEDEFLİYORUZ'

Islah çalışmalarının, projelerle başlayıp biten çalışmalar olmadığını ve devam edeceğini dile getiren Ayşe Kaya, "Farklı kriterleri de hedefleyeceğimiz çalışmalar devam edecek. Karanfil yetiştiriciliği ve ihracatı Antalya için oldukça önemli bir alt sektör, süs bitkileri alt sektörü. Tüm süs bitkileri yetiştiriciliğinde olduğu gibi bu sektörde de ürettiğimiz, yetiştiriciliğini yaptığımız ürünlerin başlangıç materyallerini yani fidelerini yurt dışından alıyoruz. Çeşitler yerli değil. Hep yabancı çeşitleri kullanarak yetiştiricilik yapıyoruz. Biz artık piyasaya yerli karanfil çeşitlerinin de girmesini, ticarete konu olmasını ve sektöre katkı sağlamasını hedefliyoruz ve tüm bu çalışmaları bu amaçla yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.