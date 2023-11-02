Bataklığı alabalık tesisine dönüştüren emekli öğretmen 30 yıldır üretim yapıyor

SİVAS - Sivas'ta yaşayan emekli öğretmen Rasim Çimen, köyünde bulunan bataklık araziyi alabalık tesisine çevirdi. 30 yıldır aynı yerde üretim yapan Çimen, çevre ilçeler ve illere alabalık gönderiyor.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Ütük Köyünde yaşayan emekli öğretmen Rasim Çimen, 1992 yılında köyünde bulunan bataklık araziyi değerlendirmek istedi. Bir süre araştırma yapan Çimen, arazide alabalık tesisi kurabileceğini öğrendi. Bataklık ve sazlık olan araziyi tesis haline getiren Rasim Çimen, 1994 yılında alabalık üretimine başladı.

Yaklaşık 30 yıldır aynı yerde alabalık yetiştiren Rasim Çimen, yıllık 35 ton balık üretiyor. Ürettiği balıkları hem tesiste bulunan lokantada satışını yapıyor hem de çevre ilçeler ve illere gönderiyor. Emekliliğinin ardından bu işe başladığını ifade eden emekli öğretmen Rasim Çimen, "1992'li yıllarda buralar bataklık, sazlıktı. Burada ne yetiştirilebilir diye düşündük ve alabalığı öğrendim. Hiç bilmiyordum. Proje yaptırdık, geldik başladık. 1994 yılında üretime başladık, halen devam ediyoruz. Burada damızlıklarımız var, yavru elde ediyoruz. Ayrıca porsiyonluk yetiştiriyoruz. Lokantada tüketiyoruz, dışarıya da satıyoruz" dedi.

Yıllık 35 ton üretim yapıyor

Tesise gelen misafirlerin memnuniyetle ayrıldıklarını ifade eden Çimen, "Yıllık 35 ton kapasitemiz var. Balıklarımızın lezzetli olması için elimizden geleni yapıyoruz. Buraya gelen herkes memnun oluyor. Parasıyla balık yedikleri halde teşekkür ediyorlar. 'İyi ki burayı yapmışsınız, misafirlerimizi ağırlayabiliyoruz' diye teşekkür ediyorlar" ifadelerine yer verdi.