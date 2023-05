Baskil'de kayısı ağaçları boş kaldı, rekolte yüzde 80 düştü

Baskil'de kayısı rekoltesi bu yıl aşırı yağış ve çiçeklenme sorunu nedeniyle yüzde 80 düştü. Bölgede yaklaşık 1 milyon ağaçta yetiştirilen kayısılar, hastalıklar nedeniyle çiçek açamadı ve tozlaşma gerçekleşmedi. Bu durumda her bir ağaçtan sadece 30 kilogram civarında kayısı elde edileceği öngörülüyor.

Türkiye'nin en önemli kayısı üretim bölgelerinden biri olan Elazığ'ın Baskil ilçesinde bu yıl aşırı yağış ve nem sebebiyle kayısı üretiminde ciddi bir düşüş yaşandı. Yaklaşık 1 milyon ağaçta kayısılar, önce manolya ardından 'çillenme' olarak bilinen yaprak delen hastalığına yakalandı. Her sene her bir ağaçtan ortalama 150 kilogram kayısı elde edilirken, bu yıl yaşanan hastalıklar nedeniyle ağaçlar, çiçek açamadı ve tozlaşma gerçekleşmedi. Böylelikle her bir ağaçtan sadece 30 kilogram civarında kayısı bekleniyor. Bu durum ise rekoltenin yüzde 80'e kadar düştüğünü gösteriyor. Bu zor durumla başa çıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten bölgedeki kayısı üreticileri ise üretim kaybının ekonomik etkileri büyük ölçüde hissedileceğini kaydetti. Kayısı üretiminin, Baskil ilçesi ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı olduğu ve bu üretim kaybının, yerel ekonomiyi ve istihdamı olumsuz etkileyebileceği bildirildi.

Kayıp büyük

Bu seneki kayıplarının çok büyük olduğunu bile getiren kayısı üreticilerinden Muzaffer Şimşek, "Kayısıda bu sene yüzde 80 kayıp var. Özellikle çiçeklenme döneminde aşırı yağıştan kaynaklı olarak halk arasından dölleşme olarak bilinen 'tozlaşma' yapılmadı. Aşırı yağışın ayrıca hastalık etkenleri vardı. Çamurdan dolayı ilaçlamayı sağlıklı bir şekilde yapamadık. Kayısı bizim bölgenin önemli geçim kaynaklarından biridir. Eskiden ağaç başına 150 kilogram kayısı alıyorsak bugün alacağımız kayısı 30 kilogram civarında olacak. Böyle bir kaybımız var. Şuanda hala yağışın ağaçlardaki zararları duruyor. Özellikle meyvelerde çillenme olayı yine yağış kaynaklıdır" dedi.

"Bazı bahçelerde yüzde 90, bazısında yüzde 100 kayıp var"

Kayısı üreticilerinden Abdulrahman Şimşek ise "Bu sene yağışlardan dolayı kayısıda herhangi olumlu bir şey yok. Bazı bahçeler komple boş. Çiçeklenme döneminde yağış vardı. Yağış polenlenmeyi engelleyince ağaçlar tozlanmayı yapamadı. Bunu da yapamayınca ağaç kısırlaştı. Kış ve sonbahar mevsiminde kurak geçti. Tam da çiçeklenme döneminde yağmur başladı ve hiç kesilmedi. Zaten ağaçlar, yağmur zamanında çiçeğini açtı. Bazı bahçelerde yüzde 90, bazısında yüzde 100 kayıp var" diye konuştu. - ELAZIĞ