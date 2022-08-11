Başkent firmaları savunma sanayinin devleri listesinde

Savunma sanayiinde dünyanın en büyük şirketlerinin sıralandığı ve dünyanın en prestijli savunma sanayii listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100" 2022 yılı listesinde başkentten 3 firma yer aldı.

Savunma sanayiinde dünyanın en büyük şirketlerinin sıralandığı ve dünyanın en prestijli savunma sanayii listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100" 2022 yılı listesinde başkentten 3 firma yer aldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran yazılı bir açıklama yaparak, savunma sanayiindeki şirketlerin bir önceki yıllık savunma satışlarına göre sıralandığı ve "Defense News" dergisi tarafından oluşturulan "Defense News Top 100" 2022 yılı listesine başkentten giren 'Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN)', 'Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ)' ve 'Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş (ROKETSAN)' firmalarını kutladı. Türkiye'de uzun yıllar dışa bağımlı bir yapıda olan savunma sanayinin önemli bir dönüşüm yaşayarak, artan cirosu, yükselen ihracat performansı ve AR-GE odaklı yatırımlarla büyük gelişme gösterdiğini kaydeden Baran, "Dünyanın birçok ülkesine ihracat ağını genişleten Türk şirketlerimiz dünyanın en iyi 100 şirketi listesine adını yazdırdı" dedi.

"Savuma sanayiinde yeterlilik oranı yüzde 80'ler düzeyine yükseldi"

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinin çoğunun merkezinin Ankara'da bulunduğunu ifade eden Baran, "Savunma sanayiinde kendi kendimize yeterlilik oranımız yüzde 20'lerden yüzde 80'ler düzeyine yükseldi. Sektör 2021 yılında ihracattaki başarılarını katladı. İHA ve SİHA'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi 230'a, savunma sanayi ürünlerinin ihraç edildiği ülke sayısı 170'e çıktı. Başkentimizin dünyanın savunma sanayi üssü olması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA