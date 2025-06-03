Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta Enerji Altyapısını Güçlendiriyor

Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta Enerji Altyapısını Güçlendiriyor
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Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta sürdürülebilir enerji sağlamak amacıyla bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2025 yılının ilk üç ayında 1982 aydınlatma armatürü bakımını tamamlarken, yeni yatırımlarla enerji altyapısını güçlendirdi.

KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Zonguldak'ta bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdiğini bildirdi.

Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta hizmet verdiği 3.363 trafo ve 16.771 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

Şirket, Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma ve Ereğli ilçelerinde toplamda 1982 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra 1 pano, 9 trafo ve 1 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 86 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Şirket, hizmet verdiği 424 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 38 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 506 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 31 yeni elektrik panosu ve 5 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi. Şirket tarafından edinilen bilgiye göre 2025 yılının ilk üç ayı için yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Müşteri odaklı yaklaşımla 7 gün 24 hizmet sunan Başkent EDAŞ, baskentedas.com, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor. Başkent EDAŞ, Zonguldak'taki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına kararlılıkla devam edecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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