Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ zorlu kış koşullarına karşı kesintisiz mücadele ediyor

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) ve Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ) faaliyet gösterdikleri bölgelerde enerji arzının kesintisiz sağlanması için sahada 7/24 görev yapıyor.

Şirketlerden gelen açıklamaya göre, iki şirket elektrik arzını sağlamak amacıyla zorlu kış koşullarına karşı kesintisiz mücadele ediyor.

Başkent EDAŞ, Batı Karadeniz'de etkisini artıran yoğun kar yağışının yol açtığı zorlu koşullara rağmen, güçlü saha organizasyonu ve ileri teknoloji desteğiyle enerji arzının kesintisiz şekilde devam etmesi için sahada 7/24 çalışmalarını sürdürüyor

Yıl boyunca yürütülen bakım çalışmaları ve şebeke yenileme yatırımlarıyla altyapısını kış koşullarına karşı güçlendiren Başkent EDAŞ, meteorolojik uyarıların ardından ekiplerini hızla sahaya yönlendirdi.

Bölgede 994 saha çalışanı, 462 araç ve 14 dron ile arızalara anında müdahale ediliyor. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde ekipler, merkez ve köylerdeki trafolara yeniden enerji verebilmek için 24 saat esasına göre çalışıyor. Dondurucu soğuklara rağmen metrelerce yükseklikteki direklerde bakım ve onarım yapan ekipler, hatlardaki arızaları kısa sürede gideriyor.

Zorlu arazide koordineli çalışma

Ormanlık ve yüksek rakımlı alanlarda kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aşması sahaya erişimi zorlaştırırken, ağaç devrilmeleri, buz yükü ve iletken sarkmaları gibi arızalar yaşanıyor. Araçla ulaşılamayan noktalara yaya olarak ilerleyen ekipler, enerji arzının devamı için yoğun çaba harcıyor. Kritik bölgelerde dron destekli hat kontrolleriyle arızalar hızla tespit edilirken, vinç ve iş makineleri de hazır bekletiliyor.

Başkent EDAŞ, kar ve don kaynaklı arızaların giderilmesi sürecinde valilikler, belediyeler, emniyet ve sağlık kuruluşlarıyla koordinasyon içinde çalışıyor.

Hastaneler, içme suyu tesisleri, iletişim altyapıları ve stratejik noktalar öncelikli olarak takip ediliyor. Şirket, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından şebekede olağan dışı bir durumla karşılaşılması halinde 186 Çağrı Merkezi'ne bildirim yapılması çağrısında bulunuyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri bünyesinde Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile birlikte elektrik dağıtım faaliyetlerini yürüten üç şirketten biri olan Başkent EDAŞ, Batı Karadeniz'in tüm ilçelerinde kış koşullarına rağmen enerji arzının güvenli ve kesintisiz sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dron destekli hızlı tespit, güçlü saha organizasyonu

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Toroslar EDAŞ da Hatay ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı, buz yükü ve kuvvetli rüzgarların yol açtığı altyapı hasarlarına karşı tüm imkanlarını seferber etti.

Zorlu hava koşullarına rağmen 274 personel, 91 araç, 2 dron ve 5 jeneratörle sahada 7/24 görev yapan ekipler, arızalara hızlı müdahale ederek enerji arzının sürekliliğini sağlamak için çalışıyor

Hatay ve çevresinde 31 Aralık 2025'te etkisini artıran yoğun kar yağışı ve ani sıcaklık düşüşleri, enerji altyapısı üzerinde ciddi hasarlara yol açarken, Toroslar EDAŞ, bölgede enerji arzının kesintisiz şekilde devam etmesi için bölge genelinde 7/24 saha çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'da yaşanan yoğun kar yağışı sonucu enerji nakil hatları ve mahalle içi dağıtım şebekelerinde oluşan yoğun buz yükü, kuvvetli rüzgarlarla birleşerek şebeke elemanları üzerindeki mekanik gerilmeyi kritik seviyelere taşırken, birçok noktada iletken kopmaları ve direk devrilmeleri gibi ciddi arızaların meydana gelmesine neden oldu.

Kar yağışı ana yollar ile birçok köy ve mahalle yolunu ulaşıma kapatırken, sahaya erişim ancak ilgili kurumlar tarafından yürütülen yol açma çalışmalarının ardından kademeli olarak sağlanabildi. Yerleşim yerlerine ulaşımın sınırlı olması, coğrafi koşulların zorluğu ve enerji hatlarının yüksek rakımlı bölgelerde yer alması, müdahale süreçlerini önemli ölçüde zorlaştırdı.

Toroslar EDAŞ ekipleri, 31 Aralık 2025 sabah saatlerinden itibaren arıza tespit çalışmalarına başladı. Ulaşımı kapalı ve zor bölgelerde hat, yol ve envanter kontrolleri 2 dron ile havadan gerçekleştirildi. Dron destekli bu çalışmalar sayesinde arıza ve hasar tespit süreçleri hızlandırılarak ekipler doğru noktalara yönlendirildi.

Yapılan ön tespitlerde 65 adet direğin hasar gördüğü, yaklaşık 180 noktada iletken kopması meydana geldiği belirlendi. Afet süresince sahada 274 saha personeli ve 91 araç, 2 dron ve 5 jeneratörle görev yaparken, çalışmalara ayrıca 138 yüklenici personeli, 46 araç ve 24 iş makinesiyle destek verildi.

Enerji arzının yeniden sağlanması için aralıksız çalışma

Toroslar EDAŞ ekiplerinin hızlı ve yerinde müdahaleleri sonucu 1 Ocak 18.00 itibarıyla afet kaynaklı 28 adet Yüksek Gerilim (YG) arızası 3'e düşürülürken, ekipler ağırlıklı olarak Alçak Gerilim (AG) şebekelerinde meydana gelen hasarların giderilmesine odaklandı.

Sahada yürütülen tüm çalışmalarda buz yükü ve kuvvetli rüzgar kaynaklı ikincil hasar riskleri dikkate alınarak; hat ve yaklaşım güvenliği, personel ve yüklenici ekiplerin iş sağlığı ve güvenliği ile zorlu koşullarda yerleşim yerlerine güvenli ulaşım konularında azami hassasiyet gösterildi.