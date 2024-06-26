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Başkent EDAŞ Spor Kulübü, Mehmet Emir Aykan'ı Gençlerbirliği'ne transfer etti

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Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), bünyesinde faaliyet gösteren Başkent EDAŞ Spor Kulübü'nde yetiştirdiği Mehmet Emir Aykan'ı Gençlerbirliği'ne transfer ederek önemli bir başarıya imza attı. Kulüp, Türk futboluna genç yetenekler kazandırmaya devam ediyor.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), bünyesinde faaliyet gösteren Başkent EDAŞ Spor Kulübü'nde yetiştirdiği Mehmet Emir Aykan'ı Gençlerbirliği'ne transfer ederek önemli bir başarıya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk futboluna çok sayıda genç yetenek kazandıran Başkent EDAŞ Spor Kulübü, formasını terleten 140'a yakın sporcu ile üst liglere futbolcu yetiştirmeye devam ediyor.

Genç yeteneklere kendini geliştirme ve potansiyellerini açığa çıkarma imkanı sunan kulüp, bu yıl 41. yaşını kutluyor.

Farklı yaş kategorilerinde liglerde gösterdiği başarıyı Türk futboluna kazandırdığı genç yeteneklerle taçlandırmaya devam eden Başkent EDAŞ Spor Kulübü, son olarak 11 yaşından beri formasını terleten genç yetenek Mehmet Emir Aykan'ı Gençlerbirliği'ne transfer ederek üst liglere oyuncu yetiştirme geleneğini sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkent EDAŞ Spor Kulübü'nün Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji Bilgi Teknolojileri Başkanı Mehmet Fırat, şunları kaydetti:

"Başkent EDAŞ Spor Kulübü olarak bünyemizdeki 140'a yakın sporcuyla U-13'ten U-18'e kadar toplamda 6 yaş kategorisinde mücadele ediyor, Ankara ve ülke genelindeki turnuvalarda önemli başarılar elde ediyoruz. Bu sene de U14 takımımızın şampiyonluğu ile bir kupa daha kazandık. Yıllardır süren bu başarımızın arkasında ise altyapımızda yetişen ve Türk futboluna kazandırdığımız genç yetenekler yer alıyor. Bugüne dek Başkent EDAŞ Spor Kulübü forması giyen çok sayıda başarılı oyuncu şu anda Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig başta olmak üzere üst liglerde sahne alıyor. Mehmet Emir Aykan'ın Gençlerbirliği'ne transfer olması ile altyapımızın gücünü ve önemini bir kez daha göstermiş olduk. Önümüzdeki süreçte de yeni kupalar kazanmaya ve yeni yıldızlar yetiştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ekonomi

Başkent Elektrik Dağıtım Gençlerbirliği Mehmet Emir Spor Spor Ekonomi Güncel Haberler

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