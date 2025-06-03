Başkent EDAŞ, Kastamonu'da Enerji Altyapısını Güçlendiriyor

Başkent EDAŞ, Kastamonu'da Enerji Altyapısını Güçlendiriyor
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Başkent EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Kastamonu'da enerji altyapısını güçlendirmek için bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerine devam etti. Sürdürülebilir enerji için gerekli adımları atan şirket, dijital dönüşüm projeleriyle müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Başkent EDAŞ, 2025 yılının ilk üç ayında Kastamonu'da bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini sürdürdü. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdi.

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odağıyla projeler üreten ve yatırımlarını gerçekleştirerek Türkiye'nin enerji dönüşüme öncülük edenlerden Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, 321 binden fazla müşteriye daha güvenilir ve kesintisiz enerji sunmak için 2025 yılının ilk üç ayında Kastamonu'da müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmaları hayata geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Kastamonu'da hizmet verdiği 4 bin 935 trafo ve 22 bin 41 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

Kastamonu'da kesintisiz enerji için altyapı güçleniyor

Daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde toplamda 5 bin 290 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Bunun yanı sıra, 23 pano, 75 trafo ve 2 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 1.122 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Şirket, 2025 yılının ilk üç ayı için belirlediği yatırım hedeflerini gerçekleştirirken, hizmet verdiği 320 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 20 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 270 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 8 yeni elektrik panosu ve 3 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2025 yılının ilk üç ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı hizmet anlayışı

Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, baskentedas.com.tr, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ'ın Kastamonu'daki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına devam edeceği belirtildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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