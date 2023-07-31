Başkent EDAŞ, Ankara ve Zonguldak'ta kesintisiz elektrik dağıtımı için çalışmalarını sürdürdü

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (EDAŞ), Ankara ve Zonguldak'ta kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2023 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü. Şirket, Ankara'da 20 bin 897 trafo ve 65 bin 795 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla çalışmalarını gerçekleştirdi. Zonguldak'ta ise 3 bin 358 trafo ve 16 bin 442 kilometre hat uzunluğunda çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için yeni kablo döşeme ve aydınlatma armatürü montajı gibi çalışmaları tamamladı.

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (EDAŞ), Ankara ve Zonguldak'ta kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2023 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sektöre öncü teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Başkent EDAŞ, elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştirdi.

Başkent EDAŞ, Ankara'da hizmet verdiği 20 bin 897 trafo ve 65 bin 795 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Ankara'da Beypazarı, Nallıhan, Elmadağ, Çankaya, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Bala, Haymana, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan, Sincan, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Pursaklar'da 5 bin 841 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 671 pano ile 56 trafo ve 409 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 9 bin 377 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 1926 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 322 elektrik panosu ile 73 trafo ve 4 dağıtım merkezi montajı da tamamlandı.

Zonguldak'ta yatırımlar hız kesmedi

Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta hizmet verdiği 3 bin 358 trafo ve 16 bin 442 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma, Ereğli'de 1590 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 16 pano ile 20 trafo ve 42 dağıtım merkezi bakımını tamamladı. Ayrıca kentte 3 bin 775 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Zonguldak'ta hizmet verdiği 414 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 120 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 1513 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca yeni 35 elektrik panosu ve 19 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Başkent EDAŞ'ın Ankara ve Zonguldak'ta bakım ve yatırım çalışmaları hız kesmeden sürecek. ???????