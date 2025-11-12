Haberler

Başkent EDAŞ, 3 İlde 414 Milyon Liralık Yatırım Gerçekleştirdi

Başkent EDAŞ, Bartın, Çankırı ve Karabük'te enerji arzının sürekliliği ve altyapı kalitesini artırmak için yılın ilk 9 ayında toplam 414 milyon liralık yatırım yaptı. Şirket, kış hazırlıkları kapsamında önleyici bakım programlarını devreye alarak altyapı dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile birlikte Enerjisa Dağıtım Şirketleri çatısı altında faaliyet gösteren Başkent EDAŞ, hizmet verdiği bölgelerde kesintisiz ve kaliteli enerji arzı için yatırımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda geniş ormanlık alanları ve kırsal yapısıyla öne çıkan Bartın'da yılın ilk 9 ayında 192 milyon liralık yatırım yapan şirket, Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçelerinde bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı.

Bu dönemde 2 bin 345 aydınlatma armatürü ve 31 trafo merkezinin bakımı tamamlanırken, 2 dağıtım merkezinin bakımı yapılarak 207 kilometrelik hat elden geçirildi. Şirket ayrıca 14 kilometre yeni kablo döşedi, 497 yeni armatür monte etti ve 12 dağıtım panosu ile 11 trafo merkezi kurarak altyapıyı güçlendirdi.

Çankırı'da da önemli çalışmalara imza atan şirket, yılın ilk 9 ayında 97 milyon lira tutarında yatırımı hayata geçirdi.

Bu doğrultuda Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerinde yürüttüğü çalışmalarla şirket, toplam 554 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı.

Şirket, yılın ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 1231 kilometrelik enerji nakil hattı, yüzde 78 artışla 123 trafo ve yüzde 27 artışla 29 dağıtım merkezinin bakımını gerçekleştirdi. Ayrıca 31 kilometrelik kablo döşeyen şirket, 60 yeni armatür, 11 elektrik panosu ve 3 trafo montajını tamamladı.

Karabük'te ise 125 milyon liralık yatırım yapan şirket, Merkez, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Yenice ilçelerinde bakım çalışmalarını sürdürdü.

Geçen yıla göre yüzde 66 artışla 3 bin 476 armatür, yüzde 24 artışla 593 kilometrelik kablo, yüzde 92 artışla 13 dağıtım panosu ve yüzde 44 artışla 36 trafo bakımı tamamlanırken, 67 dağıtım merkezinin bakımı gerçekleştirildi. Ayrıca 47 kilometrelik yeni kablo, 279 armatür, 59 pano ve 4 trafo montajı gerçekleştirildi.

Kış hazırlıkları tamamlandı

Başkent EDAŞ, 3 ilde kış aylarında yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı altyapı dayanıklılığını artırmak amacıyla önleyici bakım programlarını devreye aldı.

Kritik direk, iletken ve topraklama sistemlerinde yapılan kontrollerin yanı sıra alternatif enerji hatları ve yeraltı kablo tesisleriyle kesinti riskleri en aza indiriliyor. Ekipler, yoğun kar ve fırtına gibi zorlu hava koşullarında kesintisiz hizmet için hazır durumda bulunuyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, dijital dönüşüm yatırımlarıyla müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. www.baskentedas.com.tr, Web ChatVolt, Başkent 186 mobil uygulaması, WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi üzerinden çok kanallı hizmet sunan şirket, sosyal medya üzerinden gelen talepleri de hızla yanıtlıyor.

Dijital dönüşüm kapsamında WhatsApp kanalında ilk karşılama süresi yüzde 55 iyileşti, ChatVolt üzerinden yürütülen 41 bin 728 görüşme botlar aracılığıyla çözümlendi. Kullanıcı memnuniyeti skoru ise 5 üzerinden 4,15 ile rekor seviyeye ulaştı.

