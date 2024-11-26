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Başkent EDAŞ, 2024 İlk 9 Ayda Elektrik Dağıtım Hizmetlerini Güçlendirdi

Başkent EDAŞ, 2024 İlk 9 Ayda Elektrik Dağıtım Hizmetlerini Güçlendirdi
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Başkent EDAŞ, 2024 yılının ilk 9 ayında Kastamonu'da bakım, onarım ve yatırım hizmetleri ile kesintisiz enerji dağıtımını sağlamaya devam etti. Şirket, dijital dönüşüm süreçleri ve müşteri memnuniyetine odaklı projelerle enerji altyapısını güçlendirdi.

Başkent EDAŞ, kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti kapsamında 2024 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odağıyla projeler üreten ve yatırımlarını gerçekleştirerek Türkiye'nin enerji dönüşüme öncülük edenlerden Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Kastamonu'da müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmaları hayata geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Kastamonu'da hizmet verdiği 4 bin 912 trafo ve 21 bin 999 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla kapsamlı bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürürken, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarına da devam etti.

Kastamonu'nun enerji altyapısı güçlendiriliyor

Daha aydınlık bir kent hedefine bağlı kalıp, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde toplamda 4382 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 28 pano, 48 trafo ve 63 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 1695 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Şirket, 2024 yılının ilk 9 ayında belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, hizmet verdiği 3 milyondan fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 31 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 522 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 23 yeni elektrik panosu, 2 adet dağıtım merkezi ve 13 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi.

Dijital dönüşüm süreçleri hızlandı

Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından 2024 yılının ilk 9 ayında bilgi sistemlerini ve iş uygulamalarını güçlendirirken verimliliği de artıracak çok sayıda projeye imza atıldı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından Şebeke Yönetim Sistemi, Filo Bildirim Portal & Platformlu Araç Kontrolleri, CBS ile Enerji Müsaadesi Verilmesi, Doküman Yönetim Sistemi Uygulama Projesi, EPDK Deprem ve Doğal Afet Projesi ve Tesisatın Yaşam Serüveni başta olmak üzere yaklaşık 52 milyon TL bütçeyle çok sayıda dijital proje geliştirildi.

Müşteri deneyimine değer katan hizmetler

Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Başkent EDAŞ, baskentedas.com.tr, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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