Başkan Zengin'den 'bilinçli boykot' önerisi

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şube Başkanı Serkan Zengin, İsrail ürünlerine yapılan boykotların daha bilinçli yapılması ve yerli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Bölgede İsrail askerleri tarafından Gazze'deki sivil yerleşim birimlerine yönelik ağır bombardımanda çok sayıda insan hayatını veya sevdiklerini kaybetti. Türk vatandaşlar İsrail menşeili ürünleri satın almaktan kaçınarak boykot yapıyor. Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Eskişehir Şube Başkanı Serkan Zengin, böyle bir dönemde yerli üretim olan ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini, işletmelerin de yerli ürünlerin olduğu reyonlar oluşturması gerektiğini belirtti.

Bilinçli boykot yapılması gerektiğini öneren Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Eskişehir Şube Başkanı Serkan Zengin şöyle konuştu;

"Oradaki yaşanan katliam hiç kabul edilebilecek bir katliam değil. Bu yüzden Türkiye halkının boykot çağrısı bana göre doğru olan ve olması gereken. Fakat sadece boykot yapmak yetmez. Boykotu yaparken tüketimin nasıl olacağını da ortaya koymamız gerekiyor. Bu sebeple biz boykota yeni bir anlayış ve yeni bir çağrı yapıyoruz. Boykot yapmaya devam edelim, sürdürelim ancak bununla beraber yerli ve milli ürünlerin oluştuğu reyonlar kuralım. Ne demek bu, mağazalarda marketlerde bazı hatları bazı bölümleri tamamen yerli ve milli ürün olan, üstünde 'Made in Türkiye' yazan ürünlerden oluşan reyonlar oluşturalım. Bu Türkiye halkının her halükarda o mağazaya veya markete girdiğinde o reyona doğru doğal olarak sevgisinden, Türkiye olan sevgisinden dolayı hareket etmesini sağlayacaktır. Hızlı bir şekilde tüm Türkiye'deki marketlerde ve mağazalarda Made in Türkiye reyonları ve rafları oluşturmamız gerekiyor. Bilinçsiz yapılan boykot sonuçta o malları satmak zorunda olan yerel esnafa büyük zarar verme ihtimali var. Bu sebeple bunun alternatifi hemen hızlıca Türk ürünlerinin ve Türkiye'de üretilen ürünlerin satışıyla tamamlanmalı. Hem boykotumuzu yapalım hem de kendi ülkemizdeki milli ürünlere daha çok sahip çıkmaya başlayalım. Düşünsenize markete giriyorsunuz. Markete girdiğinizde böyle bir sürü reyon var. Bir tane reyonun üstünde kocaman yazıyor. Milli ve yerli ürünler reyonudur diye oraya üstünde Made in Türkiye yazan tüm ürünlerin yerleştirildiği, ben olsam direk orayı tercih ederim. Önce orada bakarım olmadığı yerde diğer reklamlara doğru hareket ederim." - ESKİŞEHİR