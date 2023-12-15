Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yapılacak olan asgari ücret zammının çalışan ve işverenleri de memnun etmesini istediklerini söyledi. Başkan Yalçın ayrıca, 'Asgari ücret zamlarının yılda bir defa olmasını istiyoruz. Diğer taraftan da bu zam yapılırken, bunun kısır döngü haline getirilmemesini de istiyoruz' dedi.

Başkan Yalçın: "Asgari ücret zammı yılda bir defa olmalı"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın:

"Yapılacak zammın her iki tarafı da üzmemesini istiyoruz"

KAYSERİ - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, yapılacak olan asgari ücret zammının çalışan ve işverenleri de memnun etmesini istediklerini söyledi. Başkan Yalçın ayrıca, "Asgari ücret zamlarının yılda bir defa olmasını istiyoruz. Diğer taraftan da bu zam yapılırken, bunun kısır döngü haline getirilmemesini de istiyoruz" dedi.

Asgari ücrete yapılacak zammı belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu 18 Aralık'ta ikinci kez toplanacak. Yapılacak olan zammın belirlenmesi için çalışmalar sürerken, 100 bini aşkın çalışanın bulunduğu Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde de zam oranı bekleniyor. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, yapılacak olan zammın çalışan ve işvereni memnun etmesi gerektiğini söyledi. Zammın dengeli olmasını istediklerini kaydeden Başkan Yalçın, "Kayseri Organize Sanayi Bölgemizde 100 bini aşan bir istihdam bulunmaktadır. Tabi bizler sanayiciler olarak gelecek asgari ücret zammının sanayicilerimize, çalışanlarımıza, emekçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Bu asgari ücret komisyonu bakanımız eşliğinde toplanmakta. Organize sanayi bölge başkanı olarak isteğimiz yapılacak zammın her iki tarafı da üzmemesini istiyoruz. Çünkü bir tarafta emekçi kardeşlerimiz var, evlerini rahat bir ortamda geçindirmek istiyorlar. Ama diğer tarafta da sanayici kardeşlerimiz var. Bu yapılacak asgari ücret zammının sanayici kardeşlerimize büyük bir yük getirmesini istemiyoruz, dengeli olmasını istiyoruz. Nihayetinde en son kararı Cumhurbaşkanımız açıklayacak" ifadelerini kullandı.

"Yılda bir defa olmasını istiyoruz"

Sanayiciler olarak asgari ücret zammının yılda bir kez yapılmasını istediklerini ve ayrıca zam geldiğinde otomatikman ürünlere zamların getirilmemesini de istediklerini sözlerine ekleyen Başkan Yalçın, "Bir de burada istediğimiz önemli bir şey var. Asgari ücret zamlarının yılda bir defa olmasını istiyoruz. Diğer taraftan da bu zam yapılırken, bunun kısır döngü haline getirilmemesini de istiyoruz. Bugün asgari ücrete zam geldiğinde otomatikman bu zam geçim malzemelerine yansıdığı zaman ne yazık ki kısır döngü haline geliyor. Bizler sanayiciler olarak artık bunun kısır döngüden çıkmasını, şu an yapılan ekonomik politikalarla enflasyonun düşürülmesini istiyoruz. Çalışan emekçilerimizin rahat bir şekilde geçimlerini sağlamalarını istiyoruz. Diğer taraftan da sanayicilerimizin bir yıl boyunca asgari ücret üzerine yapılanma, yeniden listeleme çıkarmasını istemiyoruz" diye konuştu.