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Başkan Uzundemir TOGG koltuğunda

Başkan Uzundemir TOGG koltuğunda

Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Ortaca'da vatandaşların ilgi odağı oldu.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Ortaca'da vatandaşların ilgi odağı oldu. Yerli ve Milli otomobil Togg ile Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir şehir turu attı.

Togg'u Türk bayrakları ve alkışlarla karşılayan vatandaşlar şoför koltuğuna oturmak ve fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Tanıtım amacıyla Muğla'ya getirilen Togg, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de vatandaşların ilgisine sunuldu.

Ortaca Şehitler ve Demokrasi Meydanı'na getirilen yerli ve milli otomobil, Türk Bayrakları ve coşku ile karşılandı. Yerli otomobilin ön ve arka koltuklarına oturan, önünde fotoğraf çektiren vatandaşlar gurur duyduklarını belirtti.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, ilçede yerli otomobil Togg ile tur attı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Ortaca TOGG Ekonomi Haberler

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