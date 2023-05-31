Başkan Ülken 3. defa TOBB yönetiminde

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 79. Genel Kurulu'nda Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken 3. kez Yönetim Kurulu listesinde yer aldı. TOBB Yönetiminde Aydın'ı 3. Dönemde de kesintisiz temsil etmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Ülken, "Burada Hakan Ülken değil, Aydın var. Aydınımıza ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOOB) 79. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımı ile TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Genel Kurulu'nda Hizmet Şeref Belgesi Plaket Töreni ve yerli ve milli otomobil TOGG için kura çekimi de yapıldı.

"Hakan Ülken değil Aydın var"

İş dünyasının yakından takip ettiği TOBB 79. Genel Kurulu'nda Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken'in 3. defa yer alması Aydın'ı hem heyecanlandırdı hem de mutlu etti. Genç yaşına rağmen 3 defa üst üste listede yer alan Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, devam eden kongrede basın mensuplarının sorularına "TOBB yönetiminde 3 dönemdir yer almak benim için çok büyük bir onur. Ancak şunu belirtmeliyim ki, burada Hakan Ülken yok, Aydın ilimiz var. Aydın Ticaret Odası var, Aydın Ticaret Odası'nın üyeleri var, Aydının 9 Oda Borsası var. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Daha fazla çalışmaya daha fazla üretmeye ve daha fazla Aydınımıza ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

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