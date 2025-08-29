Başkan Matlı: '30 Ağustos'un azmiyle geleceğe yürüyoruz'

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi'nin 103. yıl dönümü vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.

30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük kararlılığının simgesi olduğunu vurgulayan Başkan Özer Matlı, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Tam 103 yıl önce 30 Ağustos 1922'de kazanılan ve tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu eşsiz zafer, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda millet iradesinin, vatan sevgisinin ve birlik ruhunun ebedi simgesidir. Büyük Taarruz'da ortaya konan cesaret ve fedakarlık, bizlere her şartta umudumuzu yitirmeden, geleceğe inançla yürümemiz gerektiğini hatırlatmaktadır. Bugün, atalarımızın bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı daha güçlü, daha üretken ve daha müreffeh kılmak için her alanda çalışmak, hepimizin en önemli görevidir. Ekonomiden tarıma, bilimden kültüre her alanda elde ettiğimiz başarılar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi daha da yüceltme sorumluluğumuzun bir parçasıdır. 30 Ağustos'un bizlere miras bıraktığı azim ve kararlılığı, Bursa Ticaret Borsası olarak 100 yılı aşkın köklü geçmişimizden aldığımız güçle, daha güçlü bir ekonomi ve üretim vizyonu doğrultusunda gelecek kuşaklara taşımaya kararlıyız. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı yürekten kutluyorum." - BURSA