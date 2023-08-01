Başkan Kırbiç: "Yağ fiyatları aslında pahalı değil"

EDİRNE Edirne'de Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, yağ fiyatları aslında tabii piyasada çok konuşulmakta ama yağ fiyatları aslında pahalı değil" dedi.

Türkiye'nin en büyük yağ üreticileri kooperatifi olan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, son zamanlarda özellikle sıvı yağ fiyatları üzerinde yapılan haberlerin gerçek olmadığını belirtti.

"Hakikaten çok yüksek bir miktar değil"

Trakya Birlik Genel Müdürlüğü'nde yaptığı toplantıda konuşan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, "Yağ fiyatları aslında tabii piyasada çok konuşulmakta ama yağ fiyatları aslında pahalı değil. Biz hem yağ üreticisi bir kurum olarak hem de çiftçi olarak baktığımızda 1 buçuk 2 yıl önce yağ fiyatları şu andaki seviyelerin daha üzerindeydi. Şu anda fiyatlar önceki yılların daha altında seyretmekte. Ancak tabii bunun bizi üzen bir tarafı var. Her nedense yağ fiyatları her zaman televizyonlarda, yerel, görsel ve yazılı basında çok haber olmakta. Bizim penceremizden baktığımızda bu büyütülecek bir olay değil. Bir kişinin ülkemizde yıllık yağ tüketimi 12 litre. Bu da aylığa vurduğumuzda yani bir kişinin bir aylık tüketimi 1 litre yağ. Bunu da günde vurduğumuzda bir kişinin günlük 1 TL bile yağ gider masrafı yok. Yani bu pencereden baktığınızda hakikaten çok yüksek bir miktar değil. Ancak tabii bunu insanlarımız böyle izlediğinde okuduğunda sanki böyle çok pahalıymış gibi bir oluşturulmakta toplumda. Bunun üretim aşamasının birçok zorluğu var çiftçi açısından. Diğer açısından operasyon maliyetleriyle, üretim maliyetiyle, lojistiğiyle bu artışları karşılamak gerçekten de çok zor. Ancak dediğim gibi ayçiçeği yağı şu anda fiyatı düşen ülkemizde tek gıda ürünü. O yüzden bu önümüzdeki dönemde de tabii yağ fiyatlarının pahalanmasıyla ilgili sıkıntılı bir tablo görünmemekte. Yani ülke ihtiyacının zaten biz yüzde 30, yüzde 40'ını yurt dışından ithal etmek zorundayız" dedi.