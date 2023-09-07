Başkan Kesikbaş, "Açıklanan orta vadeli programı son derece önemli karşılıyoruz"

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sürdürülebilir, öngörülebilir ve rekabetçi bir üretim ortamı bekliyoruz

Kesikbaş, Eskişehir Sanayi Odası tarafından daha önce hazırlanan tüm raporlarda sürdürülebilir, öngörülebilir ve rekabetçi bir üretim ortamı oluşturulmasının altını çizdiklerini hatırlattı. Celalettin Kesikbaş, "Açıklanan orta vadeli programı yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayalı büyüme politikaları, reel sektörü destekleyen finansman imkanları ve fiyat istikrarı odaklı olması açısından son derece önemli karşılıyoruz. Bizim de her defasında ifade ettiğimiz üzere, mali disiplin ve yapısal reformlar ülkemizi istikrara taşıyacak temel politika anlayışı olmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Katılımcı ve kapsayıcı yapısal reformlar ülkemizi istikrara taşıyacaktır

Orta vadeli programın yeşil dönüşümden dijitalleşmeye, mesleki eğitimden ihracata kadar ekonominin tüm alanlarını kapsadığını ve yapısal reformlar içerdiğini belirten Kesikbaş, "Küresel olarak son üç yıldır yaşanmakta olan kriz ekonomileri derinden etkiledi. Böyle bir ortamda imalat sektörü ülkemizi ayakta tutan unsurların en başındaydı. Krizi ciddi ölçüde fırsata çevirmeyi bilen Türk imalat sektörü ihracatta ciddi bir performans ortaya koydu. Açıklanan orta vadeli programın özellikle sanayide yapısal dönüşüme yönelik teknoloji odaklı büyümeyi desteklenmesini son derece anlamlı ve kıymetli buluyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonla mücadele kararlılıkla uygulanmalı

Orta vadeli plan dahilinde belirlenen hedeflerin piyasa gerçeklerine uyumlu olmasını olumlu karşıladıklarını belirten ESO Başkanı Kesikbaş, "İş dünyamızın üretim ve yatırım imkanlarını artırarak daha çok istihdam sağlanması açısından enflasyonla mücadele en önemli konudur. Programda enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ve bu yapılırken de özellikle vergilendirmede gelir dağılımına göre bir uygulamaya gidileceği görülmektedir. Bu yaklaşımı sosyal açıdan çok olumlu görüyoruz. Programın kararlı bir şekilde uygulanması, enflasyonun kademeli olarak düşürülmesi, finansal istikrarın sağlanması ve beraberinde istihdamı, rekabetçiliği, katma değeri yüksek bir ekonomik yapıya kavuşulması en büyük beklentimizdir. Memleketimizin refahı için her zamankinden daha çok çalışmamız gerekiyor. Programın milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR