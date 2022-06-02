Başkan Kesibaş'tan ihracat açıklaması Açıklaması - Haberler

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'in 2022 yılı Ocak-Mayıs dönemi ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.9 artarak 502.1 milyon dolara ulaştığını, bu başarıda sanayicilerin ve çalışanların çok önemli bir katkısı olduğunu kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2 Haziran'da Mayıs 2022 ihracat rakamlarını açıkladı. İhracat 2022 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.2 artışla 18 milyar 973 milyon dolar, ithalat yüzde 43.8 oranında artışla 29 milyar 652 milyon dolar oldu. İhracat 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.4 oranında artışla 102 milyar 504 milyon dolar, ithalat yüzde 40.9 artışla 145 milyar 737 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eskişehir'in 2022 yılı Ocak-Mayıs dönemi ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.9 artarak 502.1 milyon dolara ulaştı.

"İhracatımızın katma değeri yükseliyor"

Açıklanan ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Hem ülkemizin hem de Eskişehir'in son yıllarda göstermiş olduğu ihracat performansı hepimizi mutlu ediyor. Bu başarıda sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın çok önemli bir katkısı var. Eskişehir'in ihracat rakamlarına baktığımızda bu yılın ilk 5 ayında 500 milyon dolar seviyesini aştığımızı görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri 128.6 milyon dolarla en önemli ihracat partnerimiz. Onu 48.5 milyon dolarla Fransa ve 47.9 milyon dolarla Almanya izlemekte. Sektörlere baktığımızda, 69.7 milyon dolarla kimyevi maddelerin birinci, 57.3 milyon dolarla makine ve aksamlarının ikinci, 47.9 milyon dolarla toprak ürünlerinin üçüncü sırada yer aldığı görülmekte. Bu da bize ihracatımızın ciddi oranda katma değerli ürünlerden oluştuğunu gösteriyor. Elbette bu rakam sadece vergi kaydı Eskişehir olan işletmelerimize ait. Eskişehir'de yer alan ancak vergi kaydı farklı şehirlerde olan firmalarımızı da bu hesaba kattığımızda toplam ihracatımızın ilk 5 ayda neredeyse 2 milyar dolar seviyelerine ulaştığını biliyoruz" dedi.

"Döviz kuru, enflasyon ve dış ticaret dengesi sağlanmalı"

İhracatta kırılan rekorlarla birlikte ithalatta yaşanan yükselişin de altını çizen Kesikbaş, tüketim ithalatındaki artışa mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. ESO Başkanı konuyla ilgili yaptığı analizde şu ifadelere yer verdi:

"Mayıs'ta dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 157 artışla 10.7 milyar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 15.9 puan azalarak yüzde 64 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 12.3 puan azalarak yüzde 77.4 oldu. Ekonomik gruplara göre en çok ithalat 24.1 milyar dolarla hammadde grubunda yaşandı. Bu grupta yıllık ithalat artışı yüzde 52.4 oldu. Tüketim malları ithalatı ise yüzde 22.3 artışla 2.4 milyar dolara ulaştı. Ekonominin temel prensiplerinde döviz kuru, enflasyon ve dış ticaret dengesi arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Dolayısıyla bu göstergelerin birlikte değerlendirilmesi, uzun vadeli yapısal çözümlere odaklanılması ve ülkemizin enflasyonist ortamdan çıkarılması beklenmektedir." - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi